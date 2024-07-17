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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《每個人都是精神官能症》

2024/07/17 05:30

《每個人都是精神官能症》 陳嘉新著，遠流出版

陳嘉新著，遠流出版

曾任精神科醫師的陳嘉新，回溯二十年前曾為住院醫師的過往，保留醫者與患者之間的生命故事，以小醫師的眼光，寫下自我養成的故事，非案例分析報告，而是用更多隱喻的手法。全書知性與感性兼具，散文筆調敘述，一探精神科醫師在面對絕望的精神病人時，如何自處，以及保有人情味。知性的筆觸之外，給出更多的是抒情況味，揭開醫師面對職場時的內心堂奧，透過專業智識視角，重新看待精神症狀以及自我的關係。陳嘉新成為精神科醫師的心路過程，正如一般人，從對於疾病以及病人的懵懂未知，到實際了解病理後，培養出對精神症狀的同理，面對個人的病識感，在他溫煦的筆觸中，對精神官能症有了全新的解讀，「我們跟那些患者其實只是程度的差異，並不是本質的差異。」（小貓欖仁）

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