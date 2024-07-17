【家庭plus．全球觀測站】寂寞文明病 歐洲正視

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

寂寞問題日趨嚴重，已成為西方國家不容忽視的隱形文明流行病之一。有家庭的人也難免，如何避免孤獨的負面影響在身心上雙向蔓延，歐洲有國家除了政策輔助外，醫學界也開始深究。

許多人過去認為家庭可以免除寂寞的想法，近年來在不少案例探討後已被徹底打破。不少調查顯示，家庭成員的寂寞感日益增高，原因不勝枚舉，像是家族新成員的加入或誕生、搬遷住房、家庭暴力、衰弱長病等都可能促生寂寞感。

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〈有家人也一樣〉家有新生兒或患者 孤立感衝擊

有研究顯示新手父母最容易被寂寞感衝擊，三分之二覺得突然被新生兒綁住，而失去自由、遠離原有的社交生活，尤其是職業婦女在產假期間最感寂寞。新手爸的寂寞感來自新生兒與生母的強烈自然連結，家族焦點又全在新生兒身上，會讓當上新手爸的覺得被排除在外，而備感寂寞。

家有病兒也是讓人感到寂寞的原因之一，英國調查顯示每20個孩童中，就有1個殘障兒是被單親父或母照顧。全英國有約70萬的病殘童與照顧他們的親人都易感孤立，尤其是重病如癌症患者等。

英國有近7百萬成人在家照顧患病而無法自理生活的家人。這些看護人通常必須全天候待命，而因此失去社交生活。有上百萬看護人表示，一週花上50個小時照顧重病家人是常事，5個看護中就有1人被迫因此放棄原有工作。英國政府雖有看護人補助金，但是稀微數額趕不上物價翻漲，這些家庭因此很容易陷入貧境。

調查數據顯示，近半數的看護說個人的感情生活因此受到損害，超過3成的人覺得難以對朋友啟齒看護生涯，約5成說沒時間也沒錢外出社交，近6成表示因此失去與原來要好親友的聯繫。約9成的受調者說因看護親人而感到孤獨。

〈關心身旁人〉對抗孤獨 政府出招

孤獨在身體與心理上都產生負面影響，近年來研究發現，孤獨者很可能難與人共感，而對他人的感受麻木或冷漠，因此對人際關係更感疏離、降低歸屬感而易生憂鬱。孤獨在身體健康上則可能破壞大腦認知與執行能力、減低深層睡眠品質、增加血管阻力、易得心臟病、憂鬱或失智症等而影響健康。

德國憂鬱和自殺預防基金會調查發現，疫情後感到孤獨的人暴增4成，感到「非常孤獨」的成年人高升中，年齡層還不斷下降。

事實上德國各邦與地方政府早就開始執行自有的對抗孤獨政策，除開發交友軟體來提供地方住民進行伴診、健行、散步、聊天、游泳、看劇、讀書等活動外，有需要幫忙的民眾也可以利用這些軟體來尋找支援，建立新的人際關係來消除孤獨感。英國也設有「孤獨事務部長」，包括瑞典、荷蘭、義大利等歐洲數國都有專案來處理全民孤獨議題。

根據歐盟最新調查顯示，愛爾蘭是歐盟中最感孤獨的國家。在英國脫歐之後，一度是歐洲最感寂寞之國，民眾與鄰居、社區的交往通常冷漠，倫敦還曾拔下最寂寞的城市頭籌。

歐洲各國政策都鼓勵民眾多關心身旁的人，如果發現他們有寂寞問題，一通電話、一個訊息、敲門拜訪等都可能打開交往之門，進而設法解除自己跟對方的寂寞感。

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