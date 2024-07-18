【藝術文化】兩廳院藝文廊道工程開工 李遠：這是民眾走向藝術最簡便的路

民眾未來可從捷運中正紀念堂站5號出口穿越藝文廊道抵達兩廳院地下空間。（兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕斥資9億7,700萬的「兩廳院藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程」昨（17）日舉行開工典禮，預計2027年竣工，將連通捷運中正紀念堂站5號出口與國家兩廳院，並打造與劇場等比例的大型排練室。文化部長李遠出席開工典禮時表示，「這是一條民眾走向藝術最簡便的路。」

文化部長李遠（左2）、國家表演藝術中心董事長高志尚（左3）、兩廳院藝術總監劉怡汝（左4）等出席兩廳院「藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程」動土儀式，預計完工後將連通捷運中正紀念堂站5號出口與兩廳院地下空間。（記者董柏廷攝）

藝文廊道工程為兩廳院自1987年開幕以來規模最大工程，地下3層的廊道空間，自捷運中正紀念堂站5號出口地下通道建立連通口，進入地下2樓廊道空間，串連至兩廳院地下一樓的地下停車場，沿途設置2座無障礙電梯與手扶梯，便於不同需求的行人通往各樓層。此外，藝文廊道設有藝文生活空間，將做為藝術推廣及休憩等功能，讓藝文與民眾生活無縫接軌，落實廣義的文化平權，且不影響原有場館空間之表演使用。除了藝文廊道主體新建工程外，另有4項整建項目：地下停車場人行系統改善、小森林開放空間整合、大森林空間改善及車道周邊人行暨車阻改善。

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李遠表示，「它不只是一個通道，所有設計工程都非常困難，包括預算的追加、包括設計的更改，幾度幾乎做不下去了，因為它難度很高。」他強調，「這是一條民眾走向藝術的最簡便的路，是時間的過程、歷史的過程，還有文化的累積，永遠是前人做完之後讓後人來享受，未來可以享用它的人非常多，那就非常值得了。」

國表藝中心董事長高志尚提及，全新的地下廊道完工後，民眾可從捷運站直通兩廳院觀賞節目、參與藝文活動，也有表演團隊可使用的大型專業排練室。「捷運中正紀念堂站當年完工時已預留和兩廳院地下停車場間的通道入口，但一直未開通；這些年來搭乘捷運的民眾增加、兩廳院觀眾也增加，這個通道的打開，讓搭乘捷運的民眾進入兩廳院有更方便的路線。」

兩廳院藝術總監劉怡汝說明，藝文廊道工程不僅是開通一條便捷的通道，更在規畫時納入無障礙設計、藝文推廣及排練場等多功能考量，將兩廳院場館服務與搭乘捷運的都市大眾無縫接軌。同時，增加排練場可以直接幫助表演團隊在正式進劇場登台演出前，有足夠的劇場技術整備機會，為表演藝術產業發展帶來實質助力。

兩廳院指出，工程範圍涵蓋捷運中正紀念堂5號出口至國家戲劇院西側，為配合工程準備，愛國東路側停車場原入口將更換至近林森南路交叉路口。為便利民眾適應車道調整，7月29日早上7時起，愛國東路側新車道入口啟用，此期間原車道及新車道皆可通行；8月5日凌晨0時起，原車道封閉，愛國東路側停車場入口改為近林森南路交叉路口之新車道。相關路線引導詳詢兩廳院官網（https://reurl.cc/0v5Xm6）。

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