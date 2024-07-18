【藝術文化】致力傳承國樂逾半世紀 林月里獲頒金藝獎

台中市表藝界最高榮譽「金藝獎」得主揭曉，由投入國樂教育及推廣逾半世紀的林月里獲得。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市表演藝術最高榮譽的「金藝獎」昨（17）日揭曉，投入國樂推廣教育逾半世紀的台中市國樂團長兼指揮林月里獲頒殊榮，抱回40萬元獎金；年高78歲的林月里迄今仍致力傳承國樂教育樂此不疲，盼更多人聆賞絲竹之美。

林月里從小跟著鄰居學揚琴，高中加入國樂社又學習胡琴及古箏，發掘國樂興趣後，專攻傳統音樂的她1971年到台中後即投身音樂教育；台中市國樂團1982年成立，林月里擔任團長兼指揮，帶領國樂團到校園或應邀到國外演出。其中，進校園演出推廣，啟蒙不少學生成立國樂社，傳承國樂種子，最令她津津樂道。

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投入國樂推廣教育逾半世紀的林月里即使已年高78歲，仍擔起台中市國樂團指揮重任，每年至少安排一次大型演出，並繼續前進校園傳承，今年她從6組金藝獎角逐名單中脫穎而出，台中市文化局肯定她深耕台中國樂表演和教育推廣超過50年，培養出許多優秀音樂人才，對中部國樂發展有重要影響力，頒予台中市表演藝術界最高榮譽獎項「金藝獎」的肯定，並頒發40萬元獎金。

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