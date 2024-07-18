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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《紅樓夢公開課》

2024/07/18 05:30

《紅樓夢公開課》 歐麗娟著，聯經出版

歐麗娟著，聯經出版

曹雪芹的一部《紅樓夢》堂奧深沉，長久以來總讓學者、讀者、作者們再三研究與討論的不墜經典。表一層讀，能見寶黛釵的青春情愛；進一步讀，能窺人情事理的複雜糾葛；深一處讀，能探哲學、心理學、社會學，與人性的深沉奧妙，更刻畫出貴族世家精緻優雅的生活實況，以及心中想像。台大中文系教授歐麗娟（1965-）經年鑽研「紅學」，將通識課堂的講話，落筆成文，重新梳理精髓。歐麗娟自小說創作法析論起手，剔除好惡褒貶，撇開刻板印象，以「全景大觀」、「細論寶黛釵」、「賈府四春」三冊剖陳《紅樓夢》表與裡的題旨，重新看待「真假」、「好了」的等值性，「還淚」故事，圍繞著「情」字兜轉，展成「悲涼之霧，遍被華林」的百年家族宿命卷軸。追憶清代貴族世家榮景的小說，彌漫著曹雪芹對往事的痴迷，以及家族盛極而衰的歎息，在歐麗娟的文字引路中，重探命運和現實精采交織。（香菱）

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