【家庭plus．生活停看聽】我家的人情「事」故

圖／達志影像

文／巧克熊

「下週的家族聚餐，可以的話，請準備些禮物帶去。難得跟長輩見面，趁機表達一下心意。」這日，正忙得焦頭爛額，手機嗡地一震，原來是母親來訊。疲憊的心雪上加霜，猶在調適情緒，眼前又蹦出了句：「但，只是建議，不要有壓力。」

下一秒，差點氣笑了，過勞狗的爪爪當即敲下：「若妳希望我準備，那我會當成待辦事項去處理。可若只是建議，就不特地費心了。最近事情多，確實有壓力。」

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訊息一傳，電話就來了。話裡話外的中心思想，不脫一句：「這麼大了，要懂得人情世故。」當下只想大歎三聲：成年後，發覺母親經常將她所認定的「應該」，擅自上綱成「人情世故」，彷彿達不到她的標準，就不是練達的成年人。且不提她自詡的世故，在旁人看來也不乏「事故」，最令我煩躁的，是她總不願承認發言裡過於偏頗的主觀性。

比如這一次，母親是因上次聚餐時，表弟的送禮之舉備感窩心，便推定其他人也在意此事，進而期待自家子女仿效之──老實講，若她直說倒還罷了，反正她重視，那我就去做，況且她的考量也不見得有錯。但分明是她個人的價值判斷，卻擴寫為「成年人都這樣」的偽客觀語法，強加一廂情願的「應該」在我身上，還不許我公事公辦，因為：「送禮給長輩，是自然的情感表達，何必當成待辦事項？」

猶如那句令人不適的起手式：「如果我是妳，就會這麼做。」始終覺得，怎能有一句話如此設身處地又這般自我中心，看似換位思考，潛台詞卻是：「如果妳是我，就該這麼做！」自以為是的同理，比不理解更傷人。這世上沒有真正的設身處地，哪怕是跟當事人一起被按在地上摩擦，何況她早就轉身離開，徒留我在風中凌亂，燃燒預算、透支心神、最終筋疲力盡。

同時還不能有壓力。比起我量力而為的出席，究竟是誰才更不通情理？

但，氣歸氣、吵歸吵，結束通話前，終是應承了此事，並與她言歸於好。和好，不是因為母親改變了，而是即使她一輩子就這樣，我依舊很愛她。未來的她，或許還是會製造事故，我也還是會先被她氣笑再把她氣死（最後再忍不住寫文章埋怨她），無論如何，日子仍會相愛相殺過下去，畢竟，人情世故的關鍵，到底在「人情」二字吧。

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