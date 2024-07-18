【家庭plus．親子會客室】念書也像賭博

念書也像賭博

文／堤娜

念國中的長子常聽人聊股票、投資，所以對金錢話題頗有興趣。

某晚他寫完作業後，離就寢時間尚有30分鐘可以看書。我知道數理較好的他，一定不願把文科拿出來加強，可是越逃避只會讓情況雪上加霜，我便突然說：「念書也算一種賭博。」

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「怎麼說？」他一副看我這次要如何瞎掰的模樣，再度激起我施展幻術。

「考試就像賭局，時間是你的賭注。你拿手的學科是小賭局，不管你花多少時間，都因成績本來就不錯，導致進步幅度小。但你感到棘手的學科卻是大賭局，就算花時間研讀，結果卻輸了，頂多成績停在原地。然而，只要你肯持續花時間把錯的題目弄會，便遲早會翻盤。屆時不就一口氣全贏回來了嗎？因為文科對你來說，成績進步的幅度較大呀！」

看兒子張大了嘴、眨著眼，我知道催眠成功，便問：「所以你要賭大還是賭小？」孩子高聲疾呼：「賭大的！」

看他捧著平日厭惡的文科，那埋頭苦讀之背影，令我不禁思忖，將來他若要去澳門，臨行前我可能又得再施展另一種幻術了。

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