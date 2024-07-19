【藝術‧文化】金門坑道音樂節10/12登場 今日下午2點開搶

金門坑道音樂節將於10月12、13日登場。 （弦外之音、金門國家公園管理處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕金門坑道音樂節自2009年開辦至今邁入第16年，今年將於10月12、13日舉辦6場次，並自今（19）日下午2點起，在OPENTIX售票系統啟售。

過去15年，金門坑道音樂節已成搶手的節慶品牌，票房幾乎場場秒殺，創辦人暨音樂總監張正傑認為，關鍵在於除了擁有絕佳音場效果的坑道選擇以外，還有年年推陳出新的節目。

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張正傑指出，因為每個坑道的自然條件不一，單一出入口容易造成聲音的雜亂反響，太多出入口也不理想，而音樂節選定的「翟山坑道」，是一進一出，兩個出入口，當承載著音樂的小船划過坑道，上面不規則的花崗岩，與水面的吸音效果，成為優良的天然音場，因此，16年來都在「翟山坑道」舉辦。

考量音效質感與船隻承載量，每年演出卡司大約都在6人左右，張正傑透露，最適合坑道內演出的是弦樂與人聲，但他儘可能在搭配上做更細膩創新的嘗試。今年的創舉是，特別邀請國際大賽首獎常勝軍的台灣新銳作曲家林佳瑩，以及詩人向陽，分別為金門坑道量身打造新曲與詩作首演。

音樂節2天的卡司與曲目都不相同，首日將由張正傑領軍的弦樂4重奏呈現林佳瑩的新創樂曲；過去也曾參與過音樂節朗誦的詩人向陽，則特別寫詩，並將親自以充滿故事性的聲音，帶領觀眾穿梭於翟山坑道的歷史中。二胡演奏家王瀅絜也將以饒富東方琴韻的樂聲，與西方弦樂在坑道水域中相互輝映。

第2天的演出，則以聲樂和歌劇凸顯坑道的環繞迴音和裊裊餘音的強大音箱效果。男中音林政勳以其圓滑流暢的抒情技巧演唱知名歌劇選曲；女高音賴珏妤在水道上唱著德弗札克的〈月亮之歌〉，倒映出月夜及水中精靈憧憬卻淒美的愛情故事。

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