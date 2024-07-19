【自由副刊．極短篇】 楊瀅靜／鏡像

◎楊瀅靜

◎楊瀅靜

家裡沒有鏡子，所以出門前，孩子們會照看彼此儀容。據說十年前曾有過一面穿衣鏡，某天失手，產生一道裂痕，此後便擱在儲藏室蒙塵。

爸爸需要鏡子時，會去粉專直播。他在網路上開設以社區住戶為成員的社團，廣交朋友。每次開直播，他透過鏡頭，確認自己咄咄逼人的樣子裡有所謂的英姿存在，群眾留言讚美，抖內金額，他們是爸爸的鏡子，給予爸爸臉面。

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今年爸爸又連任管委會委員，但選得並不如意。媽媽出席社區大會幫忙，在分送茶點時故意製造與A的衝突，當場梨花帶雨，也許是因為這場騷動，他視為勁敵的A，最終票數略遜一籌。爸爸贏得不夠多，因此憤恨不平，在直播上大肆抨擊A對妻子的無禮，也提到妻子遠嫁台灣以後受到的各種不平等遭遇。

媽媽低聲詢問：「那以後要說我是哪國人？」

爸爸聳肩：「都可以。」不僅不敦親睦鄰，還上升到族群衝突，A形象大壞，爸爸很滿意。

私底下運籌帷幄，爸爸保住了主任委員位置，A是監察委員，爸爸冷哼一聲：「誰監察誰還不知道。」他擁有一群面目模糊、可待改造的孩子們，可以成為他的助力。

爸爸叫我：「妹妹啊，聽說A家的男孩，跟妳念同一間高中。」

我點點頭。

爸爸問：「打聽到他喜歡的類型嗎？」

我點點頭。

爸爸下指令：「妳要變成那樣，要是不能跟他談戀愛，也要變成他的朋友。」

我點點頭。

之後有好幾個月，我常去A家玩，A是和藹長輩，不會因為我是誰的女兒而有差別。

我底下的弟弟妹妹們，長相和個性還沒長開，爸爸說他們以後都是可造之材，就像哥哥和我一樣。

哥哥是大學學生會會長，曾有人稱讚他俊俏的臉龐，媽媽說哥哥長得像爸爸，我不以為然，爸爸現在的樣子，是靠著直播的強烈燈光，把陰沉的影子打亮而已，不像哥哥陽光開朗。

哥哥站在鏡子前省視自己，我驚訝：「這不是儲藏室的鏡子嗎？」

哥哥說：「我有非常重要的面試，所以需要鏡子。」

穿衣鏡上果然有一條裂開的痕跡，但因為哥哥很高，裂痕只劃過襯衫。

哥哥眨眼：「等下就把鏡子放回去了，怕爸爸生氣。最近他脾氣大，樹敵多，委員會不知道還能不能待。」

我多嘴說了幾句：「誰叫他制訂了奇怪的社區規約，現在大家嚷著罷免他。反正他直播還是有這麼多支持的群眾在，他們鼓動他出去選里長，甚至議員，竟還有人叫他直攻市長。」

我閉口不說，因為爸爸身影倏地出現在我身後。

爸爸直盯鏡子：「我的兒子跟以前的我真像。」

於是爸爸笑了，哥哥才笑了。鏡子裡他們也一前一後地笑著，那道裂痕剛好就裂在爸爸臉上，像一道長長的疤，顯得可怕。

爸爸叮囑：「你好好地做，以後靠你接班。」又問我：「A那邊，有什麼消息嗎？」

我吞吞吐吐：「他們想要找爺爺出來。」

爸爸仰天大笑：「要找這棟房子的前任戶長，前任管委會主委出來？那得要去安養院找囉。」他笑得不可遏止：「虧他們想得出來，那個已經沒用了。」

爸爸轉身離開，兒子在身後問：「鏡子可以留下來嗎？」

他心情很好：「要留就留吧，那個對我也已經沒用了。」●

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