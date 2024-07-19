【自由副刊．極短篇】 星／神有一天心血來潮

◎星

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神有一天心血來潮，想去看看祂不久之前在地球上的造物。祂訝異地發現祂的造物全都因著雞毛蒜皮的事情而爭吵，那些難解的、未解的謎團，在祂看來並沒有什麼困難之處。

祂是依著自己的形象、自己的智慧創造一切的，當中屬「人類」是祂最為偏愛也最為恐懼的造物，因為人類是較為次等的祂，隨時都有可能「成為」祂。

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確實，在地球這小小的星球機器上，人類幾乎是一切的主宰。不過人類同樣承繼了祂的自以為是，有時總會被機器運作時的Bug打敗。

祂曾聽聞有人曾以「大機械宇宙觀」詮釋祂和祂的造物的關係，那是祂聽過最有意思的話。祂已經很久沒有被祂的造物給逗樂了。當然，這有一部分得歸因於祂不太常照看這顆名為「地球」的器械，祂的寶物庫與工作室裡可還有更多比它還要吸引祂的東西。

祂看著地球上的世間萬物，愈看愈困惑，祂一時不太確定當初祂是否真的以自己的智慧為標準打造了祂的造物。如果祂真的有那麼做的話，很多事情是不該起紛爭的。

看著地球上的紛擾，祂稍稍起了憐憫。天災（也就是機器自動運行時的Bug）不能避免，但無謂的人禍總能幫忙讓人類躲一躲。

於是祂隨便選了個勉強不算愚笨，亦不算邪惡的人，借了人的身體、借了他的口說了些話。那些話語是謎底、是預言、是諷刺，為了人著想，祂吩咐人一定得說那些話是來自神。

人虔心領受神的話語（但不得不說，即便人不想領受，他也無從拒絕），將之宣諸於世。未料，其他人把那人當成自大的瘋子，將他送進精神病院。值得慶幸的是，精神病院的人以愛與關懷呵護一個精神狀況出了問題的弱者。

神感到困惑，亦對那人感到抱歉。神不明白自己做錯了什麼。那人告訴神，祂並沒有做錯什麼，祂只是不了解祂的造物而已。

在神的目光並未降臨的時候，祂的造物已經自體演變出複雜多樣的形態，各式各類的人都存在於世。對此，神沒有什麼話好反駁的，因祂的確沒有時時刻刻關注著這座祂一時心血來潮所打造的裝置。

在對於「人類」的理解上；對於人類打造的事物，祂的理解並不比人多。神從人的眼中看見對無知的悲憫，而那令祂相當不舒服。祂原以為自己全知全能，但此刻祂發現並非如此。祂連讓人馬上離開精神病院都做不到。

我很抱歉。神說。我會想辦法讓你離開這裡。

人沒有說話，仍是那副悲憫的神情。神忽然間意識到了，祂已經永遠地失去了那人對祂的信任。

「沒關係，我在這邊過得滿好的，遠離紛擾，不用擔心被任何人攻擊、誣衊。」人淡淡地說：「我因你的無知而來到此地，我不想再因你的無知而到外面受累。」

「可是……」

「我說過了，祢不了解人類。」

這是人對神說的最後一句話。●

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