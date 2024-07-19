【家庭plus．微幸福案內】休假日 就是要做愛做的事

受到「大人的休日」海報感召，也到了新潟縣村上市鮭魚老舖。（劉黎兒翻攝）

文／劉黎兒

許多朋友因為日圓暴跌，清明假期、端午假期都到日本來玩，每次兩、三天，時間不長，自己規畫的行程密密麻麻，假期結束返台時，自問：「我是否真的休息了？」休假日不休息，其實更幸福，因為感受到自己為什麼而工作，玩得很充實，再累也不怕！

我幾乎不會問人：「你休假日都在做什麼？」因為自己多年來是不上班的自由業者，沒有休假的概念，說好聽的是365日隨時都可以休假，反過來說就是沒有休假日，但基本上做自己想做的工作，就不會覺得累，不僅自由業如我，家裡開店的朋友都說：「開店就是服務業，週末假日也沒有休息的概念，休假日往往就是最賺錢的時候，平日也不能休息，沒客人時才能偷閒一下！」

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休假日多少是因為平日工作很累，才需要休息，不過記得孩提時代，怎麼玩也不累，從不需要休息，這也是成為大人之後的問題，尤其隸屬於會社觀念深的日本人，對於終於可以off的休日很重視，JR東日本就有「大人的休日」熟年俱樂部活動，主要是給予旅費折扣，鼓勵搭電車旅遊。旅遊是休假日最佳用途，已經是萬國共識了。

旅遊之外，或是在休假日睡覺，大部分人多利用休假日來購物或觀賞電影、展覽等，充實自己；或有許多人覺得休假日做家事、泡在網上，做些跟工作不同的事就是休息。重要的是否能在休假日獲得人生滿足感，或許有點耗體力，但不會身心疲憊，大人因為玩，也會重返童年心境的！

但若沒有休假日概念更好，長壽的人生幾乎多出25年可以使用，許多人能勝出，就是在休假日做些跟別人不一樣的事；尤其早日拋棄休假日概念，覺得每一天都屬於自己，就會想好好利用，上班時也不會只是混時間，日日是好日，有此概念，退休以後才不會發愁。像我完全不想要週末，週末反而是工作好日，平日出門玩，比較省錢也不擁擠，每天都很珍貴，現實生活有許多順序倒過來，反而有許多好處。不必強迫自己在休假日休息，沒有休日概念更好，只有累了才休息，愛玩、愛見識、愛工作都好，做自己愛做的事是最為幸福的了！

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