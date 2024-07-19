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【家庭plus．生活停看聽】真誠 最大賣點
真誠 最大賣點
文／梓萱
小妹在銀行擔任理專，她說近來有客人很熱心，明明沒有拜託客人介紹客戶，但客人卻主動介紹客戶給她，讓她很感動。
我想，這是因為小妹在介紹金融商品時，不會只是以自己的角度，而是懂得換位思考，真心推薦適合對方的金融商品，再加上她並不急著一定要成交，反而希望客戶可以回去參考與考慮一下，把決定權交給客戶。
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因為不刻意，自然也不會帶來壓迫感，加上她的真誠，對方是能感受到的，久而久之就建立了口碑與信任感。藉著客人「食好鬥相報」，讓她不知不覺多了許多新的客戶，這是她當初始料未及的，甚至覺得自己只是把事情做好而已，沒想到竟能獲得客人真心地推薦，令她覺得受到肯定，而更有動力與活力在工作上了。
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