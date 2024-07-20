【藝術文化】關美館4檔展覽聯合登場 看見年輕創作者的創作力

陳亮璇「橫山豐水」三頻道錄像作品，呈現台灣梨農高度耗時費工的作法。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕適逢暑假期間，國立台北藝術大學關渡美術館（以下簡稱關美館）聯合推出阮英俊「越南移民花園—靜默歷程 」、陳亮璇「橫山豐水」、彭思錡「吐露於研究小間」、吳尚洋「當臨摹成為一種孵化：先有雞還是先有蛋」等4檔展覽，透過藝術家的生命經驗，探究個人之於生態環境、社群、媒體等媒介，在當代相互影響的關係。即日起至10月13日在關美館1、2樓展出。

彭思錡「吐露於研究小間」靈感來自壁癌，利用陶瓷媒材與葉片布置展間。（記者董柏廷攝）

關美館館長黃建宏表示，透過展覽，可以看見年輕創作者創作力得到大大的發揮，「無論是生態環境，媒體敏感度，都在展覽中看見充分表達。」

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來自越南河內的藝術家阮英俊（Tuan Mami），將美術館戶外中庭至室內展廳，架構出越南社群在當代社會中的生活環境與關注面向，越南新住民在自家陽台種植的越南蔬菜與香料，在展間疊架出一個甘草棚架，透過實體的花園與影音記錄，展現越南在台社群的文化交流與對話空間。陳亮璇「橫山豐水」透過三頻道錄像，展現藝術家近年來探訪日本與台灣農民間的日常記憶，呈現台灣農民高度耗時、費工的特殊梨農作法，引導觀眾對農民與土地的關心。

彭思錡「吐露於研究小間」，靈感概念來自於「壁癌」，以紙漿混合瓷漿，塗覆於葉片上後進行燒製的陶瓷創作，取其揭露內部狀態的意象，反思事物如何在時間之中消長與重生。吳尚洋「當臨摹成為一種孵化：先有雞還是先有蛋」以錄像、文件、繪畫、現成物與裝置等，企圖碰觸在當代媒介技術下何謂原創性的思考。

此外，關美館亦將於7月21日舉辦「花園派對」開幕週，邀請音樂人、舞者與越南在台社群舉辦活動，增進跨文化間的網絡連結。詳詢關美館官網。

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