【藝術文化】2024台灣文學獎名單公布 8/3頒獎

2024台灣文學獎新詩首獎為林秀蓉。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館公布2024台灣文學獎創作獎得獎名單，創作獎包括4大獎項：劇本創作獎、台語文學創作獎、客語文學創作獎及原住民華語文學創作獎，預定8月3日在台文館頒獎。台文館表示，今年台語文學創作獎的投稿數量共69篇，是4大獎項中競爭最激烈的一項。劇本創作獎，獎金新台幣30萬元，獎座1座。其餘獎額各10萬元，獎座1座。

2024台灣文學獎小說首獎為魏崇益。（台文館提供）

得獎名單包括劇本創作獎首獎黃婉婷〈安特衛普〉；台語文學創作獎，新詩首獎為林秀蓉〈紅頭嶼的記事簿〉、散文首獎是林肯輝〈富嘉美〉及小說首獎為魏崇益〈跋〉；客語文學創作獎，新詩首獎為邱湘雲〈灰鶴倒影〉、散文首獎是何志明〈遽遽〉及小說首獎為吳餘鎬〈孝子〉。

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原住民華語文學創作獎類，新詩首獎為林丞〈誰在字典裡翻到Pazangal〉、散文首獎是麗度兒．瓦歷斯〈一直看得見〉及小說首獎為潘鎮宇〈太陽的眼淚〉。

台文館表示，得獎作品從154件參賽作品中，經20名評審、4場評審會議嚴謹評審選出。今年出現更多受過現代文學訓練作家加入母語寫作行列，展現當代台灣文學精神，開創母語文學更多可能。

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