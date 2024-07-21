TIPSC台北國際夏令營開幕 7/25聯合辦音樂會

台北國際打擊樂夏令研習營開營，朱團團員與國際名家合照，左10起，托馬斯．高里斯基、伊蓮娜．馬諾洛娃、朱宗慶、佐藤奏、赫蘇斯．迪亞茲。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由朱宗慶打擊樂團策辦的「TIPSC台北國際夏令營」，昨（20）日在國立台北藝術大學舉辦始業式，為期8天的營隊課程，共有150位擊樂學子參加，除有朱宗慶打擊樂團傾團隊之力全程投入、全面陪伴，另邀請到4位超人氣國際名家來台授課，同時也將舉辦聯合音樂會。

營隊主任朱宗慶有感而發，TIPSC自1999年創辦以來，面對過不少挑戰，曾一度考慮停辦，後因學員、家長、講師們均強烈表達希望續辦，才延續下來；沒想到後來又因全球疫情衝擊，歷經被迫延期、取消的考驗。朱宗慶表示，民間表演團隊在未有政府補助或企業贊助的情況下，舉辦TIPSC可謂負重前行，幸好受到學員和家長們踴躍支持，今年在開放報名後，短時間內即額滿，讓團隊更具信心，期盼在以擊樂主題課程加上表演藝術系列講座，以及名家音樂會等，讓TIPSC平台能量發揮更大效益。

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本屆邀請到4位超人氣國際講師，包括享譽歐洲樂壇的露西德二重奏（Lucid Duo）伊蓮娜．馬諾洛娃（Irena Manolova）與托馬斯．高里斯基（Tomasz Goliński）；全球炙手可熱的擊樂家與錄音室樂手赫蘇斯．迪亞茲（Jesus Díaz）；還有「鼓公主」之稱的年輕好手佐藤奏（Kanade Sato），將分別教授馬林巴木琴、擊樂合奏、拉丁節奏、爵士鼓等4大主題課程，也將於7月25日，在北藝大音樂廳舉辦「Summer Bonum夏日狂響」聯合音樂會，除提供TIPSC學員觀摩，也對外售票。詳詢朱團官網（https://reurl.cc/1vrXkX）。

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