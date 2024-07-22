【藝術文化】開放0-8歲兒童進場 「聽見印象派的聲音」7/28登場

開放0-8歲小朋友進場的「聽見印象派的聲音」親子音樂會，7月28日在台中歌劇院小劇場舉行，原只有兩場，經觀眾要求加演晚場。（林寬提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕莫內、雷諾瓦、德布西、拉威爾等印象派主義畫家、音樂家，引領藝術風騷150年，一群留法年輕音樂家將於7月28日在台中歌劇院小劇場舉辦「聽見印象派的聲音」親子音樂會，開放0至8歲兒童進場，團隊執行長林寬因對南投縣有特殊感情，將送加演場票券給南投縣「親愛愛樂」實驗學校，讓小朋友前來同樂。

「聽見印象派的聲音」親子音樂會由莊詠琁擔任策展人，共同籌畫的樂藝識團隊執行長林寬是表演者之一，他和多位留法的音樂家都是「德布西學弟妹」，因此音樂會全部演奏印象派音樂家的樂曲，演奏時會播放取得法國國家圖書館原檔的印象派畫作影像。

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林寬表示，此次親子音樂會比照法國兒童音樂會模式，開放0到8歲的兒童入場，讓家長能帶著小孩一起來，希望傳達「不因孩子小受限了享受藝術的權利」的理念，事實上小朋友對音樂的感受比大人更直接，美好的種子會深植在他們心中，在某一天綻放。

林寬也說，該場音樂會原只安排兩場次，但票券很快完售，因此才在28日加演晚場，雖剩票已不多，但因自己學成返國後的首次公開演出就在南投縣，對南投縣有特殊的感情，所以保留多張票券送給以原住民小朋友音樂教育為主的「親愛愛樂」實驗學校。

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