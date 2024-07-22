【家庭plus．婚姻研究院】下廚樂不樂 別情勒

圖／達志影像

文／王悅

結婚之初，外子因我不喜下廚而將「不適任」的負標硬往我身上貼。以他的觀點，若不下廚的「死性不改 」，我就是個人人喊打的惡妻。

說起來，他真該感謝我當初的抵死不從，否則日後他的婚內出軌，要面對好事者的好奇眼光及正義魔人的撻伐，恐怕很難自圓其說。正因為我不以開伙為樂（偶一為之還是有的），使他每每在關切我們婚姻狀態的人面前，總是一副「放馬過來吧！我準備好了」的應對姿態，臉不紅、氣不喘地指控我的不是，而最大的罪狀，當然就是不下廚。

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此一罪狀，就他的認知，足以抵銷並正義化自己種種「毀婚」的行為。更妙的是，做賊的喊抓賊，在為自己叫屈的同時，他也總能輕而易舉地由加害者的身分，順利切換到受害者的位置。說也奇怪，對於他終日飽受我這個不下廚的「惡妻」苦待一事，聽者總能一面倒地買單，彷彿若不立時拿起石頭將我就地正法，就無法大快人心似的。

他深信，家中有會下廚的妻子，才是幸福家庭的標配，家就要在這般藍圖下被建構；他與小三皆非婚姻的破壞者，不愛煮飯的配偶才是美滿婚姻的元凶；在婚姻中，所有的惡都可以被接受、都好說，唯獨不下廚是無法被寬宥的重罪。

很多的事之所以會發生，如心理學家榮格所言，自有其共時性的；亦即，有意義的巧合。在因緣際會下，我有不得不親自煮飯給孩子吃的理由，因吃者的正面回饋，我冰山下需要被肯定的虛榮心，竟被為數不小的食客，以近乎蝗蟲過境的實際行動給滿足了，快樂的多巴胺腦內啡瞬間破表。來自家人及友人們口頭與行動上的正增強，成為我下廚時的動能，也削減了我對煮飯原初的抗性。

但，這都還不是最令人感到詫異的，最出人意表的應該是，為家人煮飯讓我經歷到前所未有且無以名狀的幸福感，是一種因心安而產生的幸福。怎麼會這樣？彷彿多年來我身為人妻的重大汙點，因著煮飯而被洗刷盡淨了。弔詭的是，從前被認為有天分卻沒興趣的事，現在怎麼就束手就擒，乖乖就範了？這轉變也太戲劇化了，自己都覺得很傻眼。

以往視煮飯為畏途的我，如今煮中作樂，我想箇中原因之一是，人的行為不會因為被要求、被強迫，甚至被定罪而有所改變，至少不會是打從內心，永久的改變。人做事的動機若是出於恐懼、罪咎感等，就是一種律法主義的行為，律法叫人知罪卻無法止罪。健康的人我關係必須發自內心，亦即出於自願，而非不得不然。如同威權時代走入歷史，外子也早已不再對我必須要煮飯這件事懷有任何執念。但如今我反而能心甘情願地在每天洗手做羹湯中，享受著自由的可貴。

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