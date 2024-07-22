【家庭plus．生活大補帖】方向轉一下 風景不一樣

方向轉一下 風景不一樣

文／山姆

遵循規律，有時只是為了安心。

退休前我是英文老師，習慣按表操課，只要在時間內完成該做的事，一學期一學年就這樣安然度過。

習慣成自然，退休後每天依舊照表操課：晨走、讀報、寫作，下午先游泳、再帶爸媽到公園散步，晚上追劇或閱讀。日子沒有不好，充實依舊，只是沒有變化，難免有行禮如儀的乏味。

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一天晨走出門，依例是要走信義路到大安森林公園後，再走和平東路回家。那天突發奇想，決定反方向從和平東開始，再從信義路折返。大家會說這樣有什麼不同嗎？真的不一樣耶。這麼一轉，公園在我的右手邊，而馬路在左手邊，或許是因為沒有面向車潮，所以更能專注地欣賞右邊美麗的樹木。說也奇怪，那一天看到的松鼠特別多。

第二天換走國父紀念館時，我又試了一次。原本都從仁愛路繞到逸仙路，再從光復南路走回家，那天刻意轉個方向，從光復南路先走。或許正因為這樣的時間差，讓我在仁愛路上第一次巧遇館區六點半的升旗典禮。如果走原先的方向，六點半時我會正好在忠孝東路上，根本聽不見升旗的廣播。

我把所有的晨走路線全部翻轉一遍，從此，晨走有了變化，不再枯燥無味。決定了，明天早上再來轉換一下：我要把慣聽的音樂頻道改成ICRT，畢竟退休前，我好歹是個英文老師。

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