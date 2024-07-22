【家庭plus．生活停看聽】隨意 不用乾杯

圖／swawa.com

文／宋奇勳

一年一聚的四個朋友酒吧高腳椅坐定，分別點了調酒，唯獨我點了一杯「綜合果汁佐眾人詫異」。

我從以前就喝不懂酒，卻不得不喝。如果推託扭捏，輕則遭質疑「是不是男人」，重則被指控「不給面子」、「破壞氣氛」。所以，逢年過節親戚自釀的梅酒，乾杯；社團慶功宴同學提來的啤酒，乾杯；應酬場合老闆珍藏的高粱，乾杯。然而不管微醺或斷片，我都未曾因守護了男子氣慨、旁人臉面或現場氛圍而感到開心。

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年過三十才驚覺，我的快樂也很重要，而它與酒精或酒精的副作用無關。我隨時都能交換祕密，不需要一排shot撬開心扉；我隨時都能行為出格，不需要兩杯長島冰茶鬆弛理性。至於窺見他人爛醉糗態而獲得征服快感、取笑談資或曖昧連結，我則是一點興趣也沒有。

酒保端來名為「花果山」的綜合果汁，惹得朋友眼神中盡是最熟悉的質疑和指控。我視而不見，舉杯向其他濃淡不一的調酒致敬，「大家隨意啊，不用乾杯。」

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