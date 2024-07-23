【藝術文化】魏樂富70有喜 「鋼琴詩人的傾訴」獨奏會9/11全場浪漫派饗宴

魏樂富不僅音樂藝術學養豐富，文學造詣也深，在台灣45年，對台灣歷史與民主進程有深刻的研究，堪稱比台灣人更愛台，他也於2018年正式取得台灣公民身分。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕自1978年從德國受邀來台任教後，定居台灣超過45年的鋼琴家魏樂富（Rolf-Peter Wille），在台作育英才無數，也時常策畫或參與各種音樂會。但距離上次舉辦獨奏會已時隔17年，今年終於又要舉辦個人獨奏會，「鋼琴詩人的傾訴—魏樂富70生日鋼琴獨奏會」將為他70年生涯中，於音樂所付予的歷練與哲思做完美呈現。

魏樂富將於9月舉辦70生日獨奏會「鋼琴詩人的傾訴」。（葉綠娜攝影、提供）

談到促成這次獨奏會的因緣，幽默的魏樂富笑說「虛榮心是很可怕的」，今年本是計畫在台灣演出他去年在德國巡演的「福爾摩沙故事」音樂會，但因為環球音樂為他錄製的《魏樂富演奏蕭邦鋼琴作品輯》今年發行，某天在史坦威巧遇傳大藝術企宣，跟他說錄音非常好聽，希望他今年70歲再安排一次獨奏會，於是，獨奏會就先登場了。

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本來希望安排在9月8日生日那天舉辦，但因為台北國家音樂廳檔期問題，最後敲定9月11日；獨奏會也沒有設定成慶生音樂會，而是集結超過45年教學經驗，數百場演奏歷練探索的聚結及告白。音樂會以蕭邦的曲目為軸，加入蕭邦的友人夫妻舒曼與克拉拉．舒曼的曲子，全場浪漫派曲目，呈現極豐富而深度的詮釋。

音樂會將演出4首蕭邦曲目，其中《g小調第1號敘事曲》、《降A大調第3號敘事曲》與《f小調第4號敘事曲》，選自今年發行的錄音專輯。魏樂富說，原來大作曲家蕭邦也是「遵循古法」，和聲、對位全以巴赫為楷模，加上當代語法及風格作曲，鋼琴家以敘事曲，敘述人生的各種經歷與故事。在蕭邦敘事曲裡面的低音可以找到巴赫的聖詠，所以音樂會也分別以2首巴赫聖詠前奏（布梭尼改編為鋼琴獨奏）當作引子。

此外，魏樂富也將演奏克拉拉．舒曼〈馬厝卡舞曲〉選自《音樂夜晚》，與羅伯．舒曼的《大衛同盟舞曲》。魏樂富說，舒曼以妻子克拉拉創作的〈馬厝卡〉為主題，作了《大衛同盟舞曲》，曲中2位對比個性的角色，外向的佛洛雷斯堤Florestan與內向害羞的奧西比憂斯Eusebius瘋狂對照，道出了藝術家內心存在的糾葛。

「魏樂富70生日鋼琴獨奏會」9月11日在國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

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