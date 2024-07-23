【藝術文化】李鍵「重返維多利亞之城」國美館登場 回顧香港主權移交前後變遷

「李鍵：重返維多利亞之城」，以「大帽山前英軍遺址」為創作背景，回顧香港主權移交前後的社會狀態。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館主辦的「李鍵：重返維多利亞之城」，透過影像與VR裝置，回顧香港主權移交前後的社會狀態，重新審視和反思歷史事件的意涵。即日起至9月15日，在國美館多屏幕影像區登場。

影片中可見英屬香港皇家徽章剪影（左）與大帽山前英軍遺址現況的影像互相對照。（記者董柏廷攝）

國美館館長陳貺怡表示，「李鍵透過田野調查、訪談、拍攝與研究，讓作品〈重返維多利亞之城〉成為歷史與現實的交匯點，並且喚起更多人對歷史的關注與反思。」

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此次展出作品〈重返維多利亞之城〉，以「大帽山前英軍遺址」為創作基礎，通過對英國殖民時期軍事遺址內部痕跡的深入研究，以及對駐港英國士兵與華籍士兵記憶碎片的挖掘，回顧香港主權移交前後的社會變遷。

國美館說明，英國軍隊在香港駐留長達156年，期間英聯邦士兵與華籍士兵為香港的發展奉獻了一生。他們見證了香港殖民歷史的興衰；1997年，香港主權移交後，隨著政治意識形態的轉變，這些軍事遺跡成為歷史記憶的一部分，透過重訪這些歷史場所，重新探索被遺棄的軍事空間，再一次審視這段歷史的演變，並反思其對當代社會的意涵。

藝術家李鍵為新一代香港年輕藝術家，目前就讀於國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班，他的創作專注於自我感知與社會連結，通過觀察周遭事物，將其轉化為新媒體藝術表現形式；李鍵關注當前社會事件，通過作品檢視個人意識，並將之視覺化，傳達對身分認同與空間土地意識的深層探索。展覽詳詢國美館官網（www.ntmofa.gov.tw）。

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