【藝術文化】漫才天團「達康.come」音樂喜劇紀錄 10週年自我ㄅㄧㄠˇ揚大會7/25上架

「達康.come」邁向下一個10年，宣告合作串流平台的重點目標。左起為MyVideo專案副理Ralph及經理Lolina、達康的阿達、康康，合作成員哈利、顧問劉于遜、薩泰爾執行長潘瑋翔。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕成功將日式漫才轉為接地氣台式漫才風格的初代漫才團體「達康.come」，從一個默默無名的小團，走過10年，發展成被譽為台灣喜劇漫才界天團，去年舉辦了《達康十週年—自我ㄅㄧㄠˇ揚大會》特別公演，獲五月天阿信支持與合作，將作品完整拍攝紀錄，以線上發行做為邁向下一個10年的起步。

「達康.come」是由阿達（陳彥達）和康康（何瑞康）組成的台灣漫才搭檔。阿達自2007年起從事搞笑相關創作及演出，康康則是自2008年起投入，本身也是位踢踏舞者、吉他手、歌手、詞曲創作者。兩人於2013年初結成搭檔，阿達擔任團長，康康擔任劇團總監，從寫段子、排練到演出都是兩人包辦。

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「達康.come」成軍10年來，巡演遍及全台，擁有超過10萬人次的觀眾累積。這次策畫的10週年作品內容，除招牌的漫才表演之外，更加入「10週年限定音樂喜劇」。康康以「伯樂」形容主動找他們合作的阿信，阿信不僅親自投入編曲，也提供錄製演唱會等級的專業協助，將喜劇的音樂品質，推向流行音樂專輯的最高規格。

此外，「達康.come」還邀請新媒體創業經驗豐富的劉于遜擔任顧問，以破圈及邁向串流平台為重點目標，希望讓更多喜愛喜劇的觀眾，從手機與電腦螢幕就能搶先體驗達康，進而走進劇場感受他們現場的極致魅力。首波將於7月25日，在台灣大哥大旗下MyVideo以及薩泰爾娛樂平台上架。

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