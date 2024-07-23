【自由副刊．二十個開頭】 吳明倫／答案

◎吳明倫

◎吳明倫

月休兩天的日子，阿嬌會去市仔的商店收取她的酬勞，順便也把她每晚下班後車縫的衣服帶去寄賣補貨。孩子們已經習慣在她無止盡的縫紉機轉動聲與踏板聲中入睡，此刻細小均勻的鼾聲，反過來也讓阿嬌覺得安心。阿嬌一邊車衣服，一邊心想，今天是個特別的日子，幾乎只比6月1日專賣紀念日不特別一點點。菸草工場的女工們，包括她，都被叫去做了問卷。

菸草工場的女工們被叫去做問卷，三百多個女工，一半以上不識字，由管理科的男員工們一個一個、一題一題問，問到天都快要黑了才全部問完。

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五十個問題阿嬌依稀記得一半。從年齡、婚姻、家庭組成，問到「最偉大的古人是誰？」「現在最偉大的人是誰？」「最喜歡的食物？」「有哪些娛樂？」

三十，已婚喪夫，子女三人。孔子。三松工場長。水果。裁縫。

三松工場長為了讓大家安心，前一天就交代過，這個問卷是一個非常單純的統計，為了加強教育訓練，並改善工作環境，她們怎麼回答都不會影響到未來在菸場的工作和待遇。但阿嬌半信半疑，她已學乖不多嘴，所以除了事實性的答案以外，一切以她所認知的普世標準為優先考量，絕對是多數同事的答案。

會想到要做問卷的三松工場長不偉大嗎？應該是偉大的。在昭和天皇和三松工場長的偉大程度之間，多數人應該會選擇眼前這個安全的馬屁，阿嬌沒有任何猶豫，但也不認為自己在說謊。

阿嬌在菸場一天工作九小時，朝七晚五，午休半小時，可以睡覺吃飯，也可以像現在這樣吱吱喳喳地講話，交換著問卷的答案。

──我嘛是講工場長。你上樂暢的代誌敢是──

──當然是，年終獎金！

講到錢就很開心。他們也談到專賣紀念日的餘興活動，談上次去看的電影，但是避開不聊最恐怖的事、最痛苦的事那兩個問題。

阿嬌不想跟主管分享她的真實恐懼與悲傷，甚至也不願意跟同事談。哪個傻瓜會老老實實跟不熟的陌生男子一一細數從小到大的回憶與委屈。反正那些事忘了也比較好。

唯有一個問題她遲疑了，管理科問她，未來的願望是什麼？阿嬌倒也沒有什麼夢想，只是想起十八歲的時候，那個已經先走一步的人在河堤邊先說了自己的願望後，問了她。

最後她還是堅持著原先的答題策略，說：「這馬按呢，有頭路，就真滿足矣。」●

■【二十個開頭】隔週週二見刊。

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