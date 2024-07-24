【藝術文化】「2024 Dance Now Asia」台日韓馬4國團隊 9月開啟亞洲舞蹈對話

本屆亞洲舞蹈藝術節由何曉玫擔任總策演人。

（李開明攝，何曉玫舞團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市中山堂為轉型為舞蹈發展中心，去（2023）年試辦「Dance Now Asia亞洲舞蹈藝術節（DNA）」，由北藝大舞蹈學院院長何曉玫擔任總策演人。今年舞蹈節將於9月登場，主題「亞洲．跳Connecting Islands」，邀請到台北、韓國大邱、日本東京、馬來西亞吉隆坡等4個重要城市舞團參與，以亞洲當代舞蹈獨特語彙探索島嶼與島嶼間的文化異同，開啟亞洲舞蹈對話。

1936年落成的中山堂，現為國定古蹟，未來幾年將啟動修復工程，未來再利用的其中一個定位將朝向「舞蹈發展中心」邁進。

（記者凌美雪攝）

何曉玫表示，台灣為海島國家，海洋是一種「延展」，不是「隔絕」，此次藝術節即試圖透過海洋深化自己與周圍區域文化的關係。因此，今年舞蹈節共有4場Gala匯演，分為2系列，分別是「Connecting IslandsⅠ：四城共舞」與「Connecting IslandsⅡ：台北大邱雙城之舞」。

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日本舞踏大師Uesugi Mitsuyo。

（中山堂管理所/何曉玫舞團提供）

「四城共舞」將於9月27、28日在中山堂光復廳登場，重新叩問「亞洲多元文化身體如何存在於當代，又該如何面向未來」。台北作品有2組，皆為本次舞蹈節42組Showcase中脫穎而出的青年創作作品，第1組為郭爵愷的《搏筊》，反思對神諭的不確定感及矛盾；第2組作品為鄭子謙、潘佑熏的《Straight outta theatre》，從自身為B-Boy的處境與困境，對嘻哈文化追本溯源。

國外作品有3個，包括韓國大邱市立舞蹈團（Daegu City Dance Company,DCDC）藝術總監Choi MoonSuk策畫演出由Bae Hyosub編創的新作《》，以「關係」去窺探「我」本身；東京Dance 01舞團藝術總監Takeya Keiko，邀請舞踏大師Uesugi Mitsuyo演出《銀の道》（Silver Road），講述跨界的軀體，是知覺與靈魂的相遇；吉隆坡JS Choreollective舞團藝術總監黃志雄則將呈現《身體－他們》（Body-nya），反映東南亞身體文化錯綜複雜的思辯。

「台北大邱雙城之舞」於9月28、29日在中山堂中正廳登場，由台韓共同呈現舞作鉅獻。台灣的動見体將演出《以眼還眼》（An Eye for an Eye），凸顯與討論個人或群體如何回應他者，並延伸至各種情緒視角，探討在家庭、社會、文化與政治裡，人與群體、仇恨的相互撞擊。韓國大邱市立舞蹈團藝術總監Choi MoonSuk將帶領舞團演出《大邱的身體》（Daegu Body），傳達未來並非末端，而是邁向城市與身體共同記憶的起點。

「2024 Dance Now Asia」詳情可上中山堂官網（https://www.zsh.gov.taipei）。

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