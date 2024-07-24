【藝術文化】竹圍國際藝術村「離地計畫」 9藝術家游移城市之間

陳肇彤〈喵路徑 Purr Path〉鋼筋、旋轉裝置、鈴鐺、烤漆，2024。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術竹圍站主辦的「離地計畫」展覽，由策展人陳浚豪邀請9位藝術家，包含吳尚洋、李立中、林晉弘、林書瑜、陳冠霖、陳萬仁、陳肇彤、陳肇驊、蔡永貴等，共8件作品，結合建築、藝術與環境，創作一場實驗性計畫展覽，即日起至8月25日，在竹圍國際藝術村（藝術竹圍站）登場。

藝術竹圍站表示，藉此計畫重新探索舊有空間向上延伸的、既現實也充滿想像的跳躍式空間邏輯，觀者爬梯、登高、探索、穿梭在建築物之間的氛圍，看見藝術品與倚臨的觀音山夕陽、呼嘯而過的捷運產生的對話。

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去年甫獲台北美術獎首獎的陳肇驊〈離地計畫〉，在屋頂上重新搭建一片沙灘，並備有躺椅以及陽傘。他說明，「這靈感來自某次跨年夜在信義區路邊喝著小酒，吹著冷風看著退去的人潮遺留下滿地垃圾，在人群之中的我，突然有觀浪的感受，這作品是我將當時的感受延伸，以離地的方式，平視裝載人潮的藍色捷運，再體驗一次都市浪潮。」

藝術家陳肇彤的〈喵路徑〉透過鋼筋架起一個中空的巨大貓型，除了表現貓咪的身體起伏，亦暗示貓在城市中跳躍的軌跡，他表示，「在台灣高低錯落的城市空間中，不論是屋頂、巷弄、車子周遭，還是建築與建築的縫隙之間，處處可見貓咪的足跡，觀察貓咪生活的區域，有時候牠們跳上跳下的足跡，似乎形成了一條隱形的線，可以將城市相異的空間給串連起來，使得原本屬性不同的空間因貓咪的移動而串連成貓咪的聚落。」貓眼所看是捷運淡水信義線所經之地，「人們搭乘不同的交通工具，改變身體移動的方式，拓展出更寬廣的土地和城市樣貌，而貓咪在城市中的移動，也恰好提供了另外一種認識空間的途徑。」

「離地計畫」解構竹圍原有的舊鐵皮廠房空間，以及建築使用慣性，將展場搬至2樓以及屋頂之上，拓寬觀者不同的觀展經驗。詳詢竹圍國際藝術村臉書專頁。

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