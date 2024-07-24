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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 楊智傑／深夜的祕密練習

2024/07/24 05:30

◎楊智傑

◎楊智傑

小時候母親常常獨自飲酒，醉了就把整顆頭栽進金黃色顆粒的嘔吐物裡種出各種奇詭的生物。

一頭透明的，靜靜等待鉤住世界纏勒不放並刺入囊中飽脹恨液的黛鏽色水母。

一匹雕花的琉璃王座。

一捆私密如深夜齒印的銀製枯草。

一隻煙火，在白日裡鼓起勇氣屏息屏息打開自己卻無人渴望的悲哀雌性。

「不去幫我買酒就是不愛我。」她總紅著臉瞇起眼睛這樣對我說。年幼的我遠遠望去就好像望見地平線與核爆。

十幾年過去了，核爆後的廢墟繁衍出一代代畸形的思想，而思想控制著她的人生。

「不去幫我買酒就是不愛我。」

十幾年過去了，一些特別寂靜的深夜我仍會想起母親的話並自責無比。

「一定是自己當時不停地給母親買酒才害她現在變成真正的瘋子吧。」

後來的夜晚我不斷不斷彌補什麼似地在消音的世界中演練，演練當時如何也不敢說出口的話。演練那句幾乎可以殺死當時母親的話。

「對不起，媽媽，我不能再愛妳了。」

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