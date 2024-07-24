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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．退休大樂透】熱中拍照 婆媳感情好

2024/07/24 05:30

熱中拍照 婆媳感情好

文／杜凌

前幾天我不心摔壞手機，帶著螢幕碎裂的手機，到通訊行求救，卻在手機行遇到李奶奶和她媳婦。

老鄰居見面自是寒喧一番。兩人不斷詢問手機功能問題，尤其李奶奶已經92歲了，卻熱中於拍照，想當初上手機攝影課，見到她們婆媳時，真的讓我很驚訝，因為奶奶當下也90歲了，卻跟媳婦一起來上課，看她熱忱投入的神情，真令人佩服。

期間奶奶拍攝的照片，均受到老師的誇獎，而媳婦反成為啦啦隊，總是在旁邊鼓勵婆婆。結訓後，她們婆媳倆常外出取景，我想到以前那位坐在門前睡覺，還常嚷嚷身體不適跑醫院的奶奶，現在卻生龍活虎，簡直判若兩人，不過也因奶奶的興趣，讓她笑臉盈盈。

以前媳婦總是愁眉不展，因為婆婆情緒低落，天天無病呻吟，後來她為轉移婆婆情緒，兩人參加攝影課，如今婆婆不再天天上醫院，天天都很快樂，婆媳感情變得更好，也在社區幫鄰居拍照，留下許多生活紀錄。

所以，長輩跨出門學習新事務，生命也因此得以發光發亮，家庭更和睦。

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