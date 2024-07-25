【藝術文化】113全國美術展109件作品登場 免審查獎增3位新科得主

劉俊男〈三更篆刻〉印石、印拓、墨、宣紙，137×34公分，2022。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕113年全國美術展上週末於國立台灣美術館登場，除各類得獎作品之外，免審查獎今年新增3位，可說相當具可看性。

劉冠意〈鐫翫丹華〉印石、印泥、墨、紙本，105.5×58公分，2024。（國美館提供）

國美館長陳貺怡表示，為推動全民藝術風氣，全國美術展起源可追溯至1946年的省展，這個歷史悠久的美術競賽提供藝術家展示作品的重要平台，共分為11類，下設金牌獎（25萬元）、銀牌獎（12萬元）、銅牌獎（8萬元）及入選等。今年首次嘗試初審改為線上審查，報名情況踴躍，總收件數達1,148件，總計109件作品脫穎而出。

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黃得誠〈光的風景〉燈箱、油墨、紙60×80x7.5公分，共2件，2024。（國美館提供）

此外，沿襲過去省展特別設置的「免審查獎」，凡連續3年獲得同一類別的金、銀或銅獎者，即可自隔年起連續3年以「免審查獎」資格參與展出，並頒給榮譽狀一紙，表彰其持續創作並不斷前進的藝術成果。今年獲選「免審查獎」展出者，包括去年即獲選的張倍源，及今年新增的3位得主，分別是黃得誠、劉俊男與劉冠意。

其中，劉俊男〈三更篆刻〉與劉冠意〈鐫翫丹華〉創作同為篆刻，前者運用對佛經、古文的體會以及生活中的字句，巧妙融合篆刻、書法與現代設計的元素，或靜或動，或柔或強，把想法實踐表現到作品中；劉冠意則是延續過去作品〈心緒留痕〉、〈丹篆寫心〉、〈鐵筆逸境〉、〈汲古涵新〉及〈法古承變〉等印屏之創作，刻劃生命意境，獲得評審肯定。

黃得誠的版畫〈光的風景〉，將「反」的概念延伸，把油墨作品放置燈箱上，使紙張背面的圖像透過光的透射，以疊加的方式呈現，獲得讚賞。張倍源則以沈周《取月傍花聯》草篆書法參與今年的展覽，在錯落的章法布局之間，保有古典訓練的線條，以「入古生新」的概念創造風貌。

另特別值得一提的有，金牌獎中的油畫類得主顏政豪作品〈夜與遠方的交點〉，以午夜為背景，描述年輕世代徬徨無助的無奈與憂慮，畫幅透過錯位的板塊，以繩索相繫，在混沌中連接視覺與外部精神，營造開放詮釋的狀態；雕塑類徐均育〈光陰如是說〉，利用紅銅線勾勒出老人形象，燈光照射下，隨著不同姿態，產生不同的陰影，彷彿娓娓道出時光歷練的痕跡。展期至10月13日。

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