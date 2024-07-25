【藝術文化】視盟城市跑庫文化運動會 8/10大稻埕開跑

陳擎耀《國際收音機體操》以國民健康操，探尋國家集體主義對人民集體潛意識的影響。（陳擎耀提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣視覺藝術協會主辦的「城市跑庫文化運動會」，響應即將展開的巴黎奧運，邀請17組藝術家，集合多組當代藝術品，在大稻埕歷史街區展開關卡遊戲，將在8月10至11日，在台北大稻埕周邊的16個場地展開。

「神遊大稻埕」工作坊中，將讓民眾穿戴吳聯吟作品《旋轉》，行走於歸綏戲曲公園。（吳聯吟提供）

計畫主持人藝術家郭奕臣表示，從東京奧運時開始構思城市跑庫文化運動會，期間歷經疫情隔離而延期計畫執行，今年啟動正逢巴黎奧運，希望用藝術動能傳遞這座城市的文化精神。

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「城市跑庫文化運動會」結合視盟的「台灣當代藝術資料庫」網站，2天活動共規畫北門與大橋頭主路線，串聯16個當地店家、古蹟、藝文聚落和公共空間及17組合作藝術家，將藝術家作品轉化為遊戲關卡與工作坊，包含12組活動關卡、2組限定表演和5組工作坊。

視盟理事長何孟娟表示：「視盟經營台灣當代藝術資料庫已經10年了，累積不少的藝術檔案，廣泛被國內外學者應用。」期盼藉由城市跑庫文化運動會的全新嘗試，翻轉大眾對於藝術資料庫的認知，「讓資料活起來，當代藝術也可以很好玩」。

城市跑庫文化運動會特色在於，所有作品皆以藝術互動的遊戲關卡形式呈現。如台北市現存最久的平樂人行陸橋上，關卡靈感來自藝術家陳擎耀的作品「國際收音機體操」，闖關者需在天橋上跟隨關主完成1分鐘版本的國民健康操。

視盟說明，大稻埕是充滿歷史與文化的地區，如出生於大稻埕的作曲家江文也曾在1936年柏林奧運的藝術競技中，以〈台灣舞曲〉為台灣奪得首面奧運獎牌，早期如「台灣文化協會」成立、《台灣民報》發行等歷史，都是大稻埕見證無數文化復興運動的風起雲湧。詳詢視盟官網（https://avat-art.org/）。

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