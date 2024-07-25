【藝術文化】北市交8月消暑良方 夏日音樂漫步聆聽水與火樂章

挪威知名小提琴家恩碧歐‧荷姆欣。（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕TSO台北市立交響樂團今年下半年樂季，將由首度推出的「夏日音樂漫步」系列揭開序幕，邀請挪威小提琴家恩碧歐．荷姆欣（EldbjørgHemsing）擔任客席獨奏家，並由英國哈雷管弦樂團首席指揮、日本愛樂首席指揮黃佳俊（Kahchun Wong）企畫，結合音樂與大自然，在炎炎夏日午後，提供精緻、輕巧、無負擔的音樂會選擇。

新生代指揮家黃佳俊。（北市交提供）

新生代指揮黃佳俊自2016年獲得第5屆馬勒指揮大賽金牌後，即被國際當紅指揮家杜達美提攜，出任洛杉磯愛樂管弦樂團助理指揮；之後，自2018年起擔任紐倫堡交響樂團指揮、2023年起擔任日本愛樂首席指揮。《音樂美國》（Musical America）盛讚黃佳俊「具有深沉而真摯的音樂性」，在當今樂壇備受矚目。

請繼續往下閱讀...

「夏日音樂漫步」2場音樂會，將於台北市中山堂中正廳演出。分別是8月17日「水之場」，將呈獻西貝流士《d小調小提琴協奏曲》，以及德布西的《海》，展現樂團音響的清澈流動與狂潮對比；8月18日「火之場」，則演出譚盾《火祭》小提琴協奏曲，以及史特拉溫斯基《火鳥》組曲，傳達管弦星火如何交響燎原。

其中，《火祭》是譚盾為荷姆欣所寫，荷姆欣自2010年首度演出譚盾的小提琴協奏曲後，發展出包括專輯錄音的合作，荷姆欣也多次在國際上首演譚盾的作品。《火祭》是一首獻給戰爭受害者的音樂，內容包括殘酷的戰爭、無辜的人民、天堂鳥的咒語及永恆。荷姆欣於2018年與奧斯陸愛樂樂團合作首演此曲獲得極佳口碑，荷姆欣也因灌錄《火祭》唱片而聞名。音樂會詳詢opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法