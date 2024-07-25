【自由副刊．極短篇】 洪倪／終極二選一

◎洪倪

◎洪倪

64號獨自站在台上，嘴角透出血絲讓人以為他受了傷。其實那是19號的紅。忍著腥味吞下嘴裡的肉，64號心想，已經做到這一步，還有什麼不能吞。

上一回合的題目是：大便口味的咖哩、咖哩口味的大便。靠，都是屎吧。但已經到了這個地步，為了三億，他大吼一聲醒腦，右耳依然悶沉。

請繼續往下閱讀...

「如果你是食人族，要吃人的手還是腳？」房間的映像管電視依舊安靜出題。

64號把這題的思考時間用盡，才選出了手。腳包含腳趾嗎？吞腳趾會噎死嗎？最後他想，手受傷總比腿好。

十秒鐘後，一塊看不出部位的正方形肉塊從輸送帶傳來，像盤迴轉壽司。

「幹，以為肉形石啊。」

盤子寫著19號。剛剛的咖哩則是35號。東西從哪來寫得清清楚楚，堪比產銷履歷。

他明白他們的意圖。按照這節目的邏輯，題目都是相對的，有人拿就有人得給。經歷一週的暗房以及半毀的聽力，此刻他無比渴望與人互動，這塊肉算是他這半個月來第一次接觸的「人」。64號咂咂嘴裡的鐵鏽味，忽然有些感動。

餐後獎金累積到一億兩千萬。比想像中還多。

螢幕出現下一道題。

「媽媽跟老婆同時掉進水裡，你要救誰？」

身後的白牆突然升起，後頭有座池子正在填水。兩個人影背對著他鎖在椅子上，左邊那人手臂纏著紗布，袖口滿布暗紅。鏈條聲起，鐵椅轉動，19號看著64號，等待他做出選擇。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法