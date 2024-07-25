【家庭plus．運動場看台人生】全力以赴 培養再專注力

戴資穎在社群媒體上分享國訓中心送給她的小卡。（圖片摘自戴資穎IG）

文／黃俊隆

巴黎奧運是戴資穎人生第四次登上奧運殿堂，出發前，她在社群媒體上分享國訓中心送給她的小卡，上頭寫著「可以控制的事，全力以赴；不可控制的事，隨遇而安」，同時寫下「需要超人（奇蹟）」的征戰心情。這小卡運用了近來相當流行的正念思考。

正念（mindfulness），「正」為進行式，代表專注；「念」泛指各種念頭、想法、感受、情緒，正念意即將注意力專注於當下正在發生的事情，包括身體的各應知覺念頭，以及外在環境的變化。運用於運動心理學，即強調的重要概念──專注當下，將心思集中在自己可以掌控的事情。以小戴的例子，可以控制的事包含如何準備，將自己的狀況調整到最佳，進而全力以赴；不可控制的，除了對手的能力與表現，還有比賽結果、能否奪牌⋯⋯等，就現實條件而言，小戴除了年紀增長，近來更因傷所苦，奪牌之路較以往更為艱苦，這也是為何小戴表示需要超人奇蹟。

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即便每個運動選手不斷被提醒專注與正念的重要性，但人類本性就是容易受到負面思考與念頭的干擾，因此衍生出「再專注」的訓練主題。網壇三巨頭之一的喬克維奇便是再專注能力極強的代表，在一段訪問中，他坦言學到最重要的心理優勢一課在於，當你的注意力無法專注停留在當下，開始往錯誤方向走，沒關係，接納它，再拉回來就好；花多久時間從那些情緒與念頭中恢復，是你能與他人不同之處。恢復力遠比努力使自己專注當下更重要，因為要永遠專注當下幾乎不可能，正常人總是會不斷想到將發生的輸贏等念頭。有意識地呼吸對他來說，對再專注有極大幫助。

我們都不是超人，也常常寄望奇蹟出現，在奇蹟出現前，我們得先努力培養自己再專注的能力與恢復的速度。

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