【藝術文化】希望兒童合唱團赴歐比賽＋巡演摘5金獎 8月返台將北上感恩獻唱

「希望兒童合唱團」多次站上世界的舞台，讓更多地方聽到「台灣最美的歌聲」。（希望兒童合唱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在國際賽事總是表現亮眼的「希望兒童合唱團」，上週起赴歐洲進行為期20天的比賽與巡演，陸續傳回捷報，包括維也納與斯洛伐克，共囊括5大最高金獎。各大比賽行程於昨（25）日告一段落，團員接下來將前往匈牙利布達佩斯、捷克布拉格與奧地利維也納巡演，預計8月初返台，並於8月9日北上演出。

在斯洛伐克拿下4項金獎，團員們興奮地高舉國旗合照。（希望兒童合唱團提供）

希望兒童合唱團執行長蔡義芳昨天率團從斯洛伐克前往匈牙利，出發前接受本報線上專訪表示，雖然比賽與演出行程非常緊湊，但得金獎還是很開心，尤其，能透過國際賽事觀摩與自我提升，團員們都非常珍惜。

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「希望兒童合唱團」在維也納金色大廳演出。（希望兒童合唱團提供）

此行首戰是7月20日參加維也納第13屆世界和平合唱音樂節比賽（The 13th World Peace Choral Festival），勇奪青少年金獎（Children`s choirs up to16 years, Glod Band）。完整賽程總共4天，除比賽之外，主辦單位每天都會安排各種演出行程，包括教堂、安養院、開幕演出等，最後在維也納金色大廳演出後宣布得獎名單。因為是頗具規模的國際性合唱比賽，共有來自16個國家超過40個團隊參賽。蔡義芳說，「實力真的很重要，我們展現了台灣的合唱實力。」

結束維也納的比賽之後，合唱團馬上就轉往斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），參與第9屆國際青年音樂節（9th International Youth Music Festival, Bratislava Cantat ll.），並應邀於22日在聖馬丁大教堂的開幕式中演出。23日比賽、24日頒獎，團隊總共囊括了青少年金獎、有伴奏的聖樂組金獎、有伴奏的民謠組金獎及青年組金獎。

蔡義方原任教於屏東佳義國小，為長期陪伴瑪家鄉排灣族孩子的學習，期盼用歌唱找回自信、用音樂翻轉人生，2012年他們用排灣族語「PUZANGALAN」成立了「希望」兒童合唱團，12年來多次站上世界的舞台，代表台灣出國表演和比賽。蔡義方說，其實比賽除展現實力之外，更重要的是擴展視野和見聞，因此，每次有機會出國比賽，就會請國外的朋友安排延伸演出行程，讓世界更多地方可以聽到「台灣最美的歌聲」。

此次歐洲之行，除獲聯邦銀行與聯邦文教基金會發起愛心捐款平台，信誼基金會更是自2017年開始長期贊助，因此，循往例，「希望兒童合唱團」自海外載譽歸國後，都會北上進行感恩獻唱，目前已確定8月10日早上10點跟下午2點，在信誼好好生活廣場的「2024信誼88親子快樂頌」演出，詳情可詢官網（https://reurl.cc/5v0nE7）。

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