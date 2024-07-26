【家庭plus．說故事時間到囉】世界因樹而美妙

圖／達志影像

文／黃文綺

第一眼看見《鉛筆》（小漫遊）的書衣，就為之著迷，色鉛筆跨頁細緻地繪出形色大小不一的樹，才想打開筆盒跟隨著畫樹，手指已迫不及待翻開書頁，扉頁全白、第一個跨頁也是全白背景，只有一把小刀正削著綠色鉛筆，隨著飄落下小小的葉子，底部有棵小芽；再翻下頁，飄落更多葉子，小芽逐漸長大，一棵又一棵小樹漸成森林，各種小動物穿梭其中、鳥兒成群，正讚歎著豐盛，一瞬間、鳥群驚飛、大樹倒下進了工廠……

當下明白作者透過色鉛筆的淡彩，如實描繪出人們的日常裡，藏著許多看不見的細節，全書沒有文字，卻帶來思考。即便是倒下的樹，也帶著美麗的線條，鉛筆工廠排放的煙都帶著淡淡的灰夾著粉、綠，成為架上多彩多姿的色鉛筆，穿著綠白格背心裙的小女孩，拿著一枝綠色鉛筆開始畫樹成林……書末再回到一株小小像鉛筆的樹苗。

請繼續往下閱讀...

小小繪本有大議題，聯合國在2015年發布「2030永續發展目標」（SDGs），提醒全球共同致力於終結貧窮、消除飢餓、生態保育、綠色經濟、確保永續生產及消費模式……鉛筆作者金惠恩用創作回應「希望我們微不足道的行為，能成為創造奇蹟的時刻」。

無獨有偶，另一本今年出版的《森林裡倒下了一棵樹》（維京），作者林廉恩也有相似的思考與期待，透過居住在森林中一棵美麗粉紅色樹上的主角達西先生，沉浸於自己打造的小小世界裡，享受溫暖、綠意盎然，平靜自在地生活，直到森林裡倒下一棵樹。起初他不以為意，然後愈來愈多的小意外，直到一發不可收拾，達西才驚覺自己無法獨善其身。

繪本封面的亮眼紅與粉紅、書名已透露故事的反差，看似亮麗搶眼的背後，蘊藏著小小的危機，原來「冰凍三尺，非一日之寒」正是如此，作者說這是一本大人小孩都適讀的故事，每個人會有自己的看見。我則喜歡這本書最初的發想，來自於：「假如一棵樹在森林裡倒下，而沒有人在附近聽見，它有沒有發出聲音？」這個跨越時間與國度的哲學思考提問。

看完上述兩本書，從思索到行動，盛夏中最適合來《成為一棵樹》（聯經），兩位圖文創作者透過許多觀察和自身經歷，呈現出樹的扎根與伸展，喻意人的移動與生根的重要性。看著跨頁的大樹，會不由自主想跟隨著開展身軀。更特別的是，書中有許多孩子在樹上攀爬、戲耍，或跟隨模仿樹的姿態圖像，鼓勵著讀者去探索樹的奧妙。

無法到戶外的日子，就試試《畫一棵樹》（維京）吧！不過除了蠟筆、色鉛筆之外，這本書的作者運用了黏土作畫，讓圖像中的樹與人物突出而生動，十分喜歡書中描繪「樹在玩裝扮遊戲」畫面，巧妙地轉換了模仿角色，放入豐富的想像力，這世界因樹而奇妙啊！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！M.W go podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法