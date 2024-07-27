【藝術文化】2024TFAM年度個展 探問高齡社會、戰爭與環境議題

徐瑞憲「之間II」系列，2024機械動力聲音裝置，嬰兒車、金屬媒材、喇叭、震動器、旋轉編碼器、人機互動裝置，尺寸依場地而定。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕北美館辦理TFAM年度個展，每年透過徵件發掘國內優秀藝術創作者提案，「2024 TFAM年度個展」由4位藝術家倪祥、陳以書、徐瑞憲、蔡咅璟獲選，昨（25）日在北美館舉行聯合開幕式。北美館館長王俊傑表示，展覽可見藝術家們在不同思維間，體現出台灣當代藝術發展的能量。

王俊傑指出，自多件申請案中精選出的4位藝術家，不同世代、媒材及不同藝術表現，在同一時間呈現，既能看見藝術家的獨特性，也可看見題材的多元性。

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倪祥「大家都來看你了」取自照護家人的親身經驗，以詼諧手法探討高齡化社會下陪病關係的身心負荷，以及面對死亡離去的無措感。透過放大、改造、轉化家人囤積的生活物件、藥品及照護器材，再現隱沒於社會角落的長照議題，從中審視照護者的生活。陳以書「假山水」展出系列繪畫，以太湖石造景為靈感，並受義大利攝影師Luigi Ghirri拍攝主題園精心等比例縮小的人造風景、對照著幻覺與現實之啟發，其運用石塊物形的堆疊構圖，將假山的概念植入畫景，提示以虛實、真假，亦納入當今烏俄戰爭議題，提出邊界、國界與定位等問題。蔡咅璟「帝國的標本」，探究台灣日治時期所遺留的物種標本，隨著歷史與環境的變遷，而產生不同的價值與意涵，藝術家藉由動物溝通師和靈媒等人協助，與成為標本的牠們溝通，提供觀眾在科學與歷史之外的解讀視角。

值得留意的是，徐瑞憲「之間II」在烏俄戰爭爆發後，親自前往烏克蘭收集資料、採訪70幾位居民，回台後募集上百台嬰兒車，以互動式裝置呈現，作品結合機械動力與聲音裝置，讓每台嬰兒車承載不同的訊息、音樂或聲音，包含烏克蘭人的故事或戰火中採集的環境音，藉此記錄沉重時刻，對戰爭提出反思。展覽即日起至10月20日在北美館3樓展覽室展出。

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