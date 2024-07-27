【藝術文化】提早2個月達標 2024故宮北院百萬之星出爐

提早2個月達標 2024故宮北院百萬之星出爐。（圖：故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物館北部院區今年第100萬名參觀者昨（26）日出爐，來自美國的哥倫比亞大學放射科醫師Dorothy Sippo，幸運成為「2024故宮北院百萬之星」，驚喜笑納由故宮主秘徐孝德與吉祥物小翠送上的紀念品，Dorothy Sippo表示，每年和家人造訪台灣，都會抽空到故宮看展覽，很開心能成為「百萬之星」；小翠也在颱風過後，漫步於正館展廳，跟遊客們打招呼。

故宮說明，由於今年上半年國際旅客穩定回流，國內遊客來客數也穩定成長，促使今年的百萬人次較去年大約提前近2個月達標，除「百萬之星」外，故宮也致贈其前後10名幸運觀眾紀念禮品，如「看得見的紅樓夢」特展導覽手冊、故宮花蝶鳥野餐墊及郎世寧仙萼長春資料夾等教育推廣品。

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此外，適逢暑假旅遊旺季，北院除推出「看得見的紅樓夢」、「皇帝的移動花園 清代宮廷花卉畫」等多項精采特展；6歲以上兒童及親子觀眾可免費領取「故宮童樂節」推出的「花精靈的派對」展廳探索摺頁。

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