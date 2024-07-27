【家庭plus．田舍生活】買床墊前 先想好怎麼洗

圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

圖／王孟婷

近年來強調「在家就可以洗居家商品」都會大受歡迎，例如：在家可以洗的床墊、棉被、枕頭、地毯……另外，在日本處理舊床墊的方法，會影響消費者的購買類型，於是廠商推出多樣化的日式床墊。

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〈清潔方式〉可機洗 日式床墊勝出

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清洗日式床墊基本分兩種，一種是到自助洗衣店，一種是在家即可清洗。

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可洗滌日式床墊，在自助洗衣店是強打服務，但我長期與狗貓生活，選用的是「在家可洗滌的日式床墊」（圖A）。

在家清洗的床墊，可以分拆成小塊的款式，但有人躺臥較敏感，會覺察到床墊有區塊，以至於影響睡眠。

自助洗衣店則是服務無法在家清洗的床墊類型（圖B）。整件無法拆開的床墊，放入自助洗衣店的水槽時，必須先捲成條狀。

日式床墊，款式多到無法想像，事實上很多人（包含我）只用日式床墊的一大原因是「清潔與搬運的便利度」。至於彈簧床墊的最好保護方式，是鋪上可機洗的保潔墊，不過小孩與寵物尿床，某些特殊角度很難保住床墊。

〈有趣發現〉床墊表布 超強隔絕力

我在購入可居家清洗的日式床墊之前，使用的是傳統日式床墊，也就是自助洗衣店提供機洗的類型。

在10年的使用期間中，床墊的表布有出現過淡淡的黃漬與少量的黴菌斑（其間人與狗都維持同睡），於是我曾在家清潔3次，反覆手刷與乾溼布按壓法，雖變乾淨，但還是留有很淺的痕跡。

我更新床墊之際，依照日本的床墊類垃圾處理：方法1：要自行剪成小塊，在可燃垃圾日丟棄；方法2：自行購入大型垃圾回收券，聯絡大型垃圾回收車，在約定日放在家門前。

我選擇方法1，於是看到床墊內部剪開後，內部填充物潔白乾淨，才第一次知道床墊表布具有堅強的保護作用，內部沒受到一絲汙染，黴菌斑也完全沒有呢。而此床墊被狗尿床兩次，且是10公斤左右的犬種，表布材質有真正保護核心的填充棉。

〈消費邏輯〉選購床墊前 就想好怎麼丟

我移居日本之後，每一次的消費行為，都會想到後續流程才下手，例如枕頭、椅墊、床墊皆是購入在家可洗滌的款式，床墊想到之後定期更新與清潔度維持，我就成為立刻投入日式床墊的族群。

日式床墊的款式隨著材料的進展，具有彈性並能選購自身適合的硬度。沙發也只選可以更新椅墊的類型。

這樣的邏輯在日本算是普遍度很高的情況下，廠商就一直推出清潔與移動便利的商品。

我目前使用的床墊材質，可以全部拆開，用蓮蓬頭沖洗、自然風乾即可。內部長得像乾燥的冬粉填料，透氣、有彈力、不吸水、可沖洗，且絕對不會潮溼與發霉，很符合現代家庭需求。當然各種材料都有，也有全部可以分批進洗衣機的材質，選購之際思考好條件，之後生活就很方便，是現代家居用品趨勢。

因為過敏原、花粉症、寵物、小小孩都會讓布類居家用品清洗頻率增加，居家布類商品的思考模式，主要考量使用期間的清潔便利性。

日本人消費邏輯：「購入前要花時間思考，避免購入後的麻煩不斷。」其思考邏輯絕對能歸納在「最理性」的消費習慣，我也從小小細節中學到很多購物思維邏輯，執行消費行為前，總會反覆考慮因果關係，例如因為領養到會偶爾尿床的狗，於是更換床墊用實際需求來挑選產品，並且一路考慮到最終的垃圾處理步驟，這才執行購入。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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