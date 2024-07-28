【藝週末．城市散步】追「球」幸福 夢想升空 ─台東夏日嘉年華傳承美好文化

將自己的夢想連同紅烏龍，一起裝入茶罐內。

文．攝影／高依汾

上寬下窄的「標準球」主要用來載客。

「國際熱氣球嘉年華」是台東夏季盛事，今年適逢Hello Kitty 50歲生日，舉辦史上最多場光雕音樂會，並以500台無人機為Hello Kitty展演慶生。追完熱氣球，不妨前往「成功海銀行」欣賞一甲子在地特色建築、認識海女文化。這個夏日，就讓夢想在台東隨著熱氣球一起升空。

媽祖球是宣傳台灣觀光的最佳大使。

2024年「台灣國際熱氣球嘉年華」從7月6日至8月19日止，共舉行史上最多的12場熱氣球光雕音樂會，分別在成功三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區、台東市區國際地標，以及鹿野高台限定的「熱氣球×無人機×煙火」，以500台無人機規模進行展演。

請繼續往下閱讀...

熱氣球噴火器的火焰熱度是烤肉的500倍以上。

台灣國際熱氣球嘉年華 史上最多場光雕音樂會

小王子頭髮尖尖的造型，相當考驗車工。

台東的熱氣球嘉年華從2011年開始舉辦，至今已經14年，2022年首度加入「熱氣球光雕FEAT無人機＋煙火秀」後廣受歡迎，今年適逢Hello Kitty 50歲生日，聯名三麗鷗家族的知名角色，以500台無人機不斷在空中變換成「Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝、大耳狗喜拿」等各種可愛造型，搭配煙火與音樂，引起現場民眾陣陣歡呼。

操作熱氣球需要將近10位工作人員。

今年有來自巴西、英國、日本、美國、德國、泰國、加拿大、法國等，世界各地的熱氣球37顆輪流上場，除了「標準球」外，各種討喜設計的「造型球」，更是民眾追逐的目標，官方貼心在官網上提供「追球日誌」供查詢。今年首次來台參展的有：法國的小王子、美國的COACH TABBY名牌球、巴西的弗蘭克、花栗鼠小姐等，總共有多達21個新面孔。

數萬名遊客湧入國際熱氣球嘉年華。

天際航空的業務協理陳怡伶解釋，上寬下窄的「標準球」一般用於載客，「造型球」則因為外型設計不同，每個面向的寬扁不一，受風比較不平均，操控難度亦較高，因此多用於飛行展演或立演。最適合熱氣球飛行的天氣，是無風無雨又不太熱的氣候，因此建議想「繫留體驗」的民眾，早晨成功升空的機率將會最高。還有，雖然涼一點的天氣比較適合飛行，但台灣冬天有東北季風，因此，還是選在夏季舉辦熱氣球嘉年華。

「紅烏龍」是台東的代表茶款。

世界最長熱氣球嘉年華活動 幕後小故事

「成功海銀行」透過「船長頂浪套餐」訴說在地故事。

陳怡伶提到，台灣目前並沒有生產熱氣球的廠商，主要透過英國卡邁隆（Cameron Balloons）與西班牙超魔法（Ultramagic Balloons）公司來設計製造，Q版媽祖造型熱氣球就是由他們協助製作。千萬別小看這26米高、直徑約20米的媽祖球，頭冠上那一串串細緻的珠簾，要能完美地充氣與收起，在設計與車工上，都是經過許多人默默努力才能達成。

從內往外看，方形遮陽板能阻擋陽光，卻不影響採光。

邀請世界各地的熱氣球球主與飛行員來台參與盛事，背後肯定經歷不少辛苦過程。陳怡伶透露，一開始台灣在熱氣球界並沒有知名度，邀請上有一定的困難度；加上同一時間，歐美也在舉辦熱氣球活動，台灣在地理位置上，距離歐美較遠，來台一趟的旅程，對球主來說要付出更多時間成本。因此，台灣在接待方面下足功夫：特別加強地勤人員訓練，並發揮台灣人熱情、好客精神，在生活起居上，把這些遠道而來的飛行員照顧得無微不至，讓他們回去後紛紛傳遞好口碑，下一年度的邀約才會事半功倍，也逐漸讓台灣在熱氣球界闖出名號。

呂阿玉作品因應在地氣候，內部出現大量開窗。

台東的國際熱氣球嘉年華是「全世界最長」的熱氣球嘉年華活動，其他國家短則3～4天，至多9～10天，台灣則超過1個半月。透過熱氣球嘉年華，不僅可以讓台灣民眾認識台東，這些巨型的標的物還能代表台灣出國表演。陳怡伶分享，今年媽祖球會到美國參加熱氣球活動，明年可能會造訪歐洲、墨西哥等地，偌大的熱氣球飄浮於空中，無疑是宣傳台灣觀光的最佳大使。

「台灣土地銀行」一甲子後變身為「成功海銀行」。

封茶體驗 將紅烏龍與夢想一起升空

鹿野高台限定的「熱氣球×無人機×煙火」。

熱氣球代表冒險與夢想，來台東鹿野追熱氣球時，還可以嘗試另一項在地活動：紅烏龍封茶體驗，將自己的夢想連同紅烏龍，一起裝入茶罐，隨著熱氣球升空，象徵展翅高飛的未來。

台東是「全世界活動期程最長」的國際熱氣球嘉年華。

台灣茶葉發展至今已有數百年歷史，清朝末年因不平等條約開放通商口岸，意外讓台灣茶葉以「Formosa Oolong Tea」之名，躍上國際舞台，1860與70年代是台灣茶葉出口的黃金時期。相較於其他地區，台東茶區的發展較晚，1960年代才開始，初期小規模種植紅茶，而後改種市場主流的包種茶──在鹿野鄉被前總統李登輝命名為「福鹿茶」。2008年農委會茶葉改良場台東分場，為了突破中低海拔茶區的困境、振興在地茶農發展，研發出「紅烏龍」烘焙方式，成為台東最具特色的代表茶款。

今年共有37顆來自世界各地的熱氣球。

「紅烏龍」是廣義的烏龍茶，其發酵程度為烏龍茶中最高者，茶湯有紅茶般的色澤與醇厚香氣、又帶有烏龍茶的清新甘甜，可謂結合烏龍茶與紅茶之特色，因此得名。此次國際熱氣球嘉年華，由縣政府輔導10家茶行，共同推廣「追球夢饗．回味茶香」的紅烏龍封茶體驗，8月份總共有6個梯次，民眾可以在鹿野高台第1觀賞區右側參加體驗活動，讓熱氣球之旅留下芳香的味道。

「造型球」操控難度較高，用於飛行展演或立演。

參觀呂阿玉建築特展 看土地銀行轉型成功海銀行

追完熱氣球，不妨至台東市區的公東高工聖堂大樓，參觀由王大閎建築研究與保存學會負責執行的「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」，過去幾年來從北到南巡迴展出，此次來到台東，特別加碼規畫「呂阿玉建築特展」，向這位對台東戰後建築貢獻良多的建築工作者致敬，展期至8月17日止。

看完平面展覽若還不過癮，想要實際進入呂阿玉的作品、感受立體氛圍，建議續行前往距離台東市區約1小時車程的成功鎮。位於中華路與民權路口的「台灣土地銀行」，1966年完工，屬於私人產業，當年地主跟土地銀行貸款興建後，再出租給土地銀行使用至1991年。後來陸續經歷各種不同行業使用，近年拆除外觀廣告看板後，外牆上的「台灣土地銀行」字樣，才得以重見天日。

設計者呂阿玉是一名縣政府建設局公務員、亦是自學成才的建築工作者，雖然並無建築師執照，在人才缺乏的東部，憑一腔熱情，完成不少公家機關、農會與私人住宅及店鋪等建築。他的作品因應台東在地氣候，內部設計經常出現大量開窗、外部則大量採用方形遮陽板或空心磚，阻擋陽光卻不影響採光，還帶有光影變化的趣味，作品辨識度相當高。

將台灣土地銀行改造為成功海銀行的巫祈睿提到，變身後的「成功海銀行」，不能存錢，只存地方美好文化。店內除了透過「船長頂浪套餐」、「海女潮間帶套餐」等，極富成功漁港特色的餐點訴說故事外，巫祈睿也將門口最好的位置當成展間，而不是能增加收入的小包廂，規畫一系列與在地文化相關的介紹，讓訪客不僅能填飽肚子，也更加認識成功小鎮。

目前特展「海女採集的秘密」預計展至今年底。巫祈睿分析日本、韓國也都有海女，最大不同之處在於日韓的海女要潛水，台灣的海女不用潛水。東海岸的海女以阿美族女性為主，從台東小野柳到花蓮石梯坪都有，她們會帶自製網袋、並在腰上綁上保麗龍凳，以便隨時可以坐下來。晚上採集螃蟹、彈塗魚，白天採集螺、貝類，回家後要立刻清理、川燙、醃製，成為美味的海女料理。如今，海女年紀愈來愈大，面臨斷炊危機，巫祈睿也舉辦海女課程，讓有心想學的年輕人可以持續採集，大家才能繼續品嘗美味佳肴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法