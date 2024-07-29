《藝術文化》文化奧運台灣館開幕擠爆 王時思：希望世界以文化藝術再次認識台灣

DJ QuestionMark開場演出，不只透過電音，也以視覺設計暗藏許多台灣語言向巴黎問好。（文化部提供）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕緊接著巴黎奧運開幕之後，巴黎文化奧運也於當地時間7月27日18點，在拉維特園區正式揭開序幕。文化部次長王時思、駐法代表處大使吳志中、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）等人皆出席開幕儀式。儘管氣候不如預期理想，雨勢斷斷續續，但仍未澆熄民眾到場的熱情，距離台灣館開幕前1個小時，即有民眾聚集在入口準備入場，活動吸引近4千位各國民眾參與，直到半夜10點仍人潮不散。

文化部次長王時思（前排右5）、駐法代表吳志中（前排右3）、駐法國台灣文化中心主任胡晴舫（前排右2）、法國在台協會主任龍燁（前排右4）等，一同慶賀巴黎文化奧運台灣館正式開幕。（文化部提供）

王時思在開幕致詞時首先提到，無論世界對台灣的認識是生產全球百分之九十晶片的半導體國家，或是長年要面對颱風、地震跟「惡鄰居」威脅的島國，「希望從今天起，世界能以文化藝術再次認識台灣。」王時思更強調，「無論面對什麼樣的環境跟處境，我們都會維持活力跟對世界的愛。」

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台灣民眾帶著親自繪畫的台灣海報到場應援。 （記者董柏廷攝影）

駐法大使吳志中致詞時，舞台銀幕輪播放外交部製作的奧運台灣代表團影片，不論是影片中出現的國旗或台灣選手，都讓現場一陣感動。吳志中開頭引用文豪海明威的名句：「如果你年輕的時候曾經在巴黎待過，你永遠不會忘記巴黎，而且永遠會把巴黎留在你的腦海裡。」而同樣地，「從今天開始的文化奧運，也將會讓大家看見，台灣除自由、民主及擁有半導體科技，也是個文化大國。」

文化奧運台灣館首日開幕，4千名觀眾湧入現場，直至晚間10點都還不捨離開。（記者董柏廷攝）

台灣館首日演出，由DJ QuestionMark、三個人、創造焦點，以及阿爆率領團隊合唱共舞。打頭陣演出的DJ QuestionMark，以電音趴的氛圍，帶來4首世界首發曲目，透過音樂與影像的視聽連動，帶動全場熱舞，當螢幕秀出台灣人熟習的國語習字簿樣式寫著搭配注音的「巴黎你好」，以及台灣招牌街景等圖像，邀巴黎民眾體驗聲音與音樂的流動饗宴時，引發在場共鳴，歡呼不斷。

當金曲歌后阿爆率領團隊出場時，天空突然放晴，一抹粉色晚霞與陽光灑進台灣館，阿爆幽默地說：「我們是太陽之子。」接著帶來5首歌，其中1首〈美好之意〉也是世界首發，搭配舞台上的太陽神圖騰，以跨越語言的溫暖歌聲，帶動全場合唱共舞，氣勢震天，吸引各國民眾進場隨音樂搖擺，不少民眾也在館外好奇探頭，而其他國家館的表演者更在演後聞聲前來參觀，擠爆會場。

阿爆與團隊受訪時說明，「節奏不需要翻譯」，發現台下人也跟著音樂搖擺回應時，感覺像一個盛大的PARTY，很開心也很享受。此外，由箏、阮及笛組成的三重奏樂團「三個人」，透過傳統樂器演奏出極具搖滾風格的樂曲，刷新觀眾對傳統樂器的認知；而台灣首個女子馬戲「創造焦點」，以純粹的肢體語言演繹故事，讓現場觀眾深受感動，為開幕首日畫下完美句點。

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