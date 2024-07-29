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《藝術文化》NSYO首次國際巡演啟程 8/1登新加坡楊秀桃

2024/07/29 05:30

充滿青春氣息的NSYO團員們，彩排時展現活潑與熱情。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕成軍才1年的「國家青年交響樂團NSYO」，上週展開第3屆排練及巡演行程，國內2站台北與苗北的演出昨（28）日完成，預計8月1日展開國際巡演行程。

2023年成軍的NSYO，每年2次配合寒暑假期間招募國內外優秀青年音樂家，於苗北藝文中心進行密集排練與課程，原定今年巡演首場先於7月25日在苗北藝文中心演藝廳演出，因凱米颱風攪局，連帶26日衛武營音樂廳的行程都取消，使27日台北國家音樂廳場次成為首演，幸好在各方努力協調下，爭取到昨日在苗北加演了一場。

其實NSYO雖只有1歲，但表現不俗，7月20日在兩廳院戶外大型廣場舉辦的總統府音樂會，交響樂團的部分就是由NSYO擔綱。緊接著NSYO就要以台灣文化大使的角色，關注台灣放眼國際，由NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）親自率團，攜手獨奏家小提琴家林品任，預計8月1、2日前往新加坡楊秀桃音樂學院音樂廳演出，8月4日在泰國瑪希隆大學音樂學院演出，將呈現2套完全不同的曲目，包括室內樂及經典管絃樂作品。

NSO音樂總監準．馬寇爾表示，「此次青年交響樂團充滿挑戰，我們遭受颱風，損失了重要的排練機會，損失了高雄的音樂會，但是我們仍成功完成了台北和苗北的演出。」馬寇爾說，「我們非常期待接下來NSYO的第一次國際巡演」以音樂為載體，以青年代表台灣，化身音樂大使，與國際青年樂團、學校等新世代力量，締結友誼、建立專業連結，同時也拓展自身視野，讓台灣新生代音樂家獲得充沛藝術能量。

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