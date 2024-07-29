《藝術文化》巴斯奇亞無題埃爾瑪戰士 登上半年全球拍賣成交之冠

尚．米榭．巴斯奇亞鉅作《無題（埃爾瑪戰士）》。（圖：富藝斯提供）

富藝斯（Phillips）拍賣公司於日前宣告，統計上半年國際拍賣市場春拍結果，由富藝斯在5月14日舉行的現代及當代藝術紐約晚間拍賣中，尚．米榭．巴斯奇亞鉅作《無題（埃爾瑪戰士）》以近4,650萬美元（約15億台幣）成交，成為上半年全球拍賣成交之冠，加上富藝斯香港今年春季拍賣，橫跨所有拍行及門類的最高價成交拍品，也是巴斯奇亞的作品，這位在世僅27年（1960~1988）的藝術家作品，堪稱上半年最夯。

《無題（埃爾瑪戰士）》作於1982年，畫幅近240公分寬，畫作左方描繪一個像鳥一般的「墜落天使」，佩戴布滿荊棘的王冠兼光環，盤旋於一片閃閃發光的藍色海洋，並點綴著潦草的波浪與文字「ELMAR」，暗指現代版的希臘神話人物伊卡洛斯（Icarus）即將墜落。右方描繪一名光芒四射的弓箭手，一樣佩戴布滿荊棘的王冠，朝著伊卡洛斯的方向射出兩支箭。這個武士的形像也被解讀為藝術家的自畫像，而光環則是反映了他在浩瀚宇宙中的個人憧憬與理想告白。

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富藝斯表示，《無題（艾爾瑪戰士）》充滿了藝術家的經典圖像符號及自我指涉的意境，概括了藝術家在巔峰時期的主要創作元素，是藝術家黃金歲月的基石，在這個時期他從街頭塗鴉藝術轉往商業畫廊，成功奠定了在藝壇的地位。（文：記者凌美雪，圖：富藝斯提供）

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