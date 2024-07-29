【自由副刊】 張錯／流動

楊牧的德譯詩集《和棋》封面，是楚戈的手筆。 （張錯提供）

◎張錯

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溪水奔海，波濤洶湧

交會迴旋，洄瀾暗起

險峻無語奇萊山；

風輕輕爬梳落羽松

松柏針葉緩慢舒展

時光急促流動！

蒼鷹不捨盤旋

挽留流動痕跡。

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失語詩人畫家曾是頭城

河東堂獅子博物館館長

相逢盡在無聲筆談

彼此暗中摸索語碼

分別領會符號歧義

他曾替楊牧揮毫

德語翻譯詩集——

《Patt beim Go》封面

預兆人生《和棋》確實無解：

「然則 無與有之間局面

已巍巍成立 黑子和白子

慵懶相違 互相規避

有色與無色 有想 無情……」

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詩人尚未重返花蓮

已在構思《奇萊後書》

滿紙奇譎想像追憶

落筆飛舞詞藻沙場

有如鷹隼狙擊準確降落。

．

附記：

失語詩人畫家是楚戈，為楊牧摯友，曾替楊牧書寫德語翻譯詩集《和棋》封面，字淋漓潑墨。楚戈晚年因病失語，失去聽覺、語言與吞嚥能力，只能筆談，我在紫藤廬曾和他敘談了一次。

楊牧從1980年代中期持續書寫三本少年時光散文集，後合編為《奇萊前書》。《奇萊後書》在時序上銜接《奇萊前書》，隨著時光流動，隱含作者自傳意味。

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