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【自由副刊】 張錯／流動
楊牧的德譯詩集《和棋》封面，是楚戈的手筆。 （張錯提供）
◎張錯
．
溪水奔海，波濤洶湧
交會迴旋，洄瀾暗起
險峻無語奇萊山；
風輕輕爬梳落羽松
松柏針葉緩慢舒展
時光急促流動！
蒼鷹不捨盤旋
挽留流動痕跡。
．
失語詩人畫家曾是頭城
河東堂獅子博物館館長
相逢盡在無聲筆談
彼此暗中摸索語碼
分別領會符號歧義
他曾替楊牧揮毫
德語翻譯詩集——
《Patt beim Go》封面
預兆人生《和棋》確實無解：
「然則 無與有之間局面
已巍巍成立 黑子和白子
慵懶相違 互相規避
有色與無色 有想 無情……」
．
詩人尚未重返花蓮
已在構思《奇萊後書》
滿紙奇譎想像追憶
落筆飛舞詞藻沙場
有如鷹隼狙擊準確降落。
．
附記：
失語詩人畫家是楚戈，為楊牧摯友，曾替楊牧書寫德語翻譯詩集《和棋》封面，字淋漓潑墨。楚戈晚年因病失語，失去聽覺、語言與吞嚥能力，只能筆談，我在紫藤廬曾和他敘談了一次。
楊牧從1980年代中期持續書寫三本少年時光散文集，後合編為《奇萊前書》。《奇萊後書》在時序上銜接《奇萊前書》，隨著時光流動，隱含作者自傳意味。
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