自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張錯／流動

2024/07/29 05:30

楊牧的德譯詩集《和棋》封面，是楚戈的手筆。 （張錯提供）

◎張錯

溪水奔海，波濤洶湧

交會迴旋，洄瀾暗起

險峻無語奇萊山；

風輕輕爬梳落羽松

松柏針葉緩慢舒展

時光急促流動！

蒼鷹不捨盤旋

挽留流動痕跡。

失語詩人畫家曾是頭城

河東堂獅子博物館館長

相逢盡在無聲筆談

彼此暗中摸索語碼

分別領會符號歧義

他曾替楊牧揮毫

德語翻譯詩集——

《Patt beim Go》封面

預兆人生《和棋》確實無解：

「然則 無與有之間局面

已巍巍成立 黑子和白子

慵懶相違 互相規避

有色與無色 有想 無情……」

詩人尚未重返花蓮

已在構思《奇萊後書》

滿紙奇譎想像追憶

落筆飛舞詞藻沙場

有如鷹隼狙擊準確降落。

附記：

失語詩人畫家是楚戈，為楊牧摯友，曾替楊牧書寫德語翻譯詩集《和棋》封面，字淋漓潑墨。楚戈晚年因病失語，失去聽覺、語言與吞嚥能力，只能筆談，我在紫藤廬曾和他敘談了一次。

楊牧從1980年代中期持續書寫三本少年時光散文集，後合編為《奇萊前書》。《奇萊後書》在時序上銜接《奇萊前書》，隨著時光流動，隱含作者自傳意味。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應