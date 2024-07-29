【家庭plus．親子會客室】孩子不聽話 換角度看待

孩子不聽話 換角度看待

文／射手媽咪婷婷

「妳現在可以睡一下，我們還沒那麼快到家。」我心疼孩子玩了一整天，臉上也露出倦容，於是一上車便急著要孩子補眠。

不料，孩子跟我說：「可不可以不要要求我，讓我自己決定，可以嗎？」對於孩子的抗拒與反擊，我馬上回答：「好，妳可以自己決定要不要睡。」

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類似的情況，也出現在生活的其他方面，多半出現在我給予孩子建議，但孩子想依照自己的意志去進行的時候，聽著孩子義正詞嚴地斷然拒絕我的意見，我總是支持她做自己想做的，而不是被孩子激怒而語出斥責。

很多時候，父母都希望孩子依照我們的期望去做事，殊不知這種希望是「控制欲」在作祟，而不是站在孩子的立場去思考。

當然，父母希望能掌控一切的出發點，可能是為了讓生活更順利運轉，但那是站在對「自己」有利的角度，卻忽略孩子也有自由意志。所以可以透過與孩子之間的歧異，去學著如何與孩子溝通協調，進而達到雙贏的結果，而不是致力於把孩子訓練成「聽話」的樣子。

與其被稱讚自己的小孩很「聽話」，我更希望聽到的是這個孩子非常有想法也勇於表達，因為那不僅代表著孩子不畏懼被否定，也可以減少擔憂被責罵或否定，把想法藏於心中而可能導致的憂鬱情況。

或許我們可以試著練習在每一次孩子對我們說「不」的時候，學會以欣賞的角度去看待，把原本認定的「忤逆」想法，轉化為「有主見」的思維。因為這可以讓他們未來在面對其他人事物的時候，展現自己堅定的意念，而不會因為在意他人的評價，做出委屈自己或隨波逐流的決定。

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