【家庭plus．生活大補帖】腳傷 學靜心

腳傷 學靜心

文／心玲

時間緩慢如同我受傷後的步履，其實就只是退休後找些活動從事，才發覺熱身不夠打羽球跳躍，拉斷了腳跟腱；接著送急診開刀住院後，醫囑回家必須休息加復健數月，等待痊癒方可再進球場運動。

可是，等待的時間度日如年，好生寂寥啊！於是，翻看了很多報導及文章，才發現原來自己也能從事靜態的興趣，很久沒有長時間專注著看書，現在倒是重拾閱讀喜好。但無論如何，行動乃是生活最有力量的表現，運動傷害最終教會我，打球技巧需要時間修習鍛鍊，絕非一蹴可幾，切記！

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朋友來探視我，開玩笑稱此時的我：「十指不沾陽春水，是最幸福的時光！」心想：「才怪！我還真悶得慌呀，幸福何來呢？」

這段受傷期間是韜光養晦的修練，心理層面並非只是哀怨，實則提醒了已經耳順之年的自己，凡事緩下來方能周全，行動絕不可再躁進，勉強求勝，當傷害造成後悔莫及，得不償失呢！身體是自己獨善，別人替代不來，要善待珍之惜之。

有云：「病時方知健是仙」，曾經非常戶外型的我，動心忍性是此刻的功課，於是認真熱敷、練習拉筋復健不綴，平心靜氣等待腳傷快點好起來，不要再麻煩家人為我服務，更期待再度回到興趣所在的羽球場上打球運動！

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