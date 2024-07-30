【家庭plus．香草隨食札記】六神草 神奇藥效

除了藥用價值，六神草是優異的庭園景觀植物。

文、圖／蔡以倫

初識「六神草」，是在淡水山區叔公的園圃旁。金黃、紅棕配色，頭狀小花形如大衣鈕扣，可愛醒目。叔公說，年輕時曾腹痛難耐，長者指引摘取六神草花服用，症狀緩解，令其終生難忘。他因此種在園圃旁，備親友不時之需。

六神草又名金鈕扣，菊科一年生植物。叔公的親身經歷，讓我對她頓生敬意。獨特花形和顏色，讓初接觸藥用植物的我，很快有種認識新朋友的成就感。

請繼續往下閱讀...

六神草原生於巴西，因藥用價值引入亞洲東南部種植。台灣有一種原生金鈕扣，花型較小。現今花市常見品種，是頭狀花較大的印度引進種，俗稱「鐵拳頭」。六神草在台灣已是常見藥用植物，具有抗菌、驅蟲作用。屬性寒涼，能消炎止痛、消腫解毒，全株都可入藥，但以鮮品藥效更佳。

嘗試口含六神草花，麻苦刺激。彷若首次嚼食檳榔，強烈風味與後勁讓人難以接受。酸麻刺激感帶來麻醉效果，可舒緩牙痛、腹痛，也為其贏得「牙痛草」之名號。國人用乾燥花浸泡米酒，外用消腫、緩解足癬。但金鈕扣有微毒性，用量宜遵醫囑，謹慎使用。

除了藥用價值，六神草是優異的庭園景觀植物。可栽培於稍有遮蔭、濕潤土壤環境。夏秋開花，耀眼醒目，訪客視線會不由自主地停留駐足。秋後花謝，可採集花朵上的種子，來春再播種即可。冬日若能遮風蔽寒，也能讓六神花順利越年，栽培成多年生植物。

「睹物思人」，看到植物會讓我想到曾經熟識的長者親人。我的叔公仁心敦厚，淡水老街開設中藥行，濟世數十年。年老交棒長子，利用閒暇自栽草藥蔬果，我有幸在這段期間與他接觸，啟蒙我的香草人生。謹以此文懷念他。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法