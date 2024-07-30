【家庭plus．生活停看聽】社區爺奶們 最佳門神

社區爺奶們 最佳門神

文／露西

搬來這個社區剛好滿30年。30年前，兩個5歲、8歲的孩子，都還算小小孩。尤其5歲的兒子，每天都去中庭和同齡孩子玩在一起。那時有3位老爺爺，每天一早就出來坐在管理室門口，曬太陽、聊天，中午回去睡午覺，下午又出來，曬太陽、聊天，我們戲稱他們是門神。既然是門神，就是會照看孩子，騎腳踏車時，溜直排輪時，每次都會說：「騎慢一點呀，小心啊，不要跌倒啦……」

又過了幾年，門神會告訴我，「今天有看到男生送妳女兒放學回來喔。」「今天是另外一個不同的男生喔。」

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現在女兒的兒子出生了，兩歲半了，由我照顧；每天早上帶到中庭運動放風，也是騎滑步車、腳踏車。當年的三位老爹已經到天上去了，現在換了一批爺奶們，也是非常慈祥地照看著小孫子，甚至說：「小帥哥是我們社區的寶貝。」若哪一天沒出現，每個人都問：「寶貝呢？怎麼沒有來上班呢？」

千金難買好鄰居，每天的日常，就是看著大家健康地出現，看似平凡無事的日子，意謂著沒有壞事發生，這就是最大的幸福。若聽到誰生病了，就會有人談論著、關心著，希望他早日康復！

過去幾年曾有過換屋的想法，總是沒有成功，其中一個點就是，會遇到什麼樣的鄰居呢？如果洪太太、陳小姐、金老師……能夠跟我一起搬過去……

希望柯媽媽、陳先生能夠趕快好起來，希望大家都健康！我就好好繼續住下去吧，再過幾年，我也會是爺奶們囉！

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