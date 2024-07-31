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【自由副刊】 黃裕邦／颱風中滑Tinder
◎黃裕邦 翻譯◎黃裕邦、陳柏煜
◎黃裕邦 翻譯◎黃裕邦、陳柏煜
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「寵愛自己」缺乏配對
遠比有個愛理論的對象要好
喜怒無常
枯死的樹。枯死的牛唇草
處處都是起縐的廉價雨衣
吃貨讓我滑到Rafael 30（藍勾），距離17,488公里（大概是巴西）
我認為同志仍不夠革新。憂鬱當道，我認為
叛逆某種道德價值，太八○年代了吧
點開「交個朋友吧！」：你已滑完所在地區的個人資料
請繼續往下閱讀...
先說清楚，我找能和天氣互換的朋友：
可接吻、狂野、凶猛。King-sized加分
看起來不賴，看起來灰灰的，看起來粗獷，很粗
溫柔。邊看邊讀《你就是天氣》（注），幾乎沒
注意到雨水滲過窗縫
當然，極端氣候使時間感無限開放
自介提示：成年。也是我：鐵磁流體
能快速舒緩您的硬碟。有時候
我寧願自給自足像個同志劍玉。不是說
我是某種情趣玩具。別搞得很機械化
理科我不在行。風暴追蹤器螺旋狀的
橘紅雨帶騙得我團團轉
當風把樹拔起，露出地底黑褐的土
隱約，非常隱約地記得，我盜過你的照片
毫無羞恥地在X上發布
想證明公平交易只是神話。謝謝你
後梳油頭，潑墨刺青，他們零起疑
讓我當那個大家都想吹的人
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注：《你就是天氣》（You Are the Weather）是美國藝術家羅尼．霍恩（Roni Horn）的作品集。霍恩在冰島各地溫泉和泳池為同一名女性拍照。女人的臉部表情的細微變化，反映出她周圍的天氣狀況。
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