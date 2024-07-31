【自由副刊】 何叢／懸 － 記某年某月釋憲日

◎何叢

◎何叢

消息傳來之後，你也從郵件中被傳來，陌生的你就在消息裡。下午三點四十八分，你在消息中成了被誤以為是我的消息。

消息，在確定的那一刻，你走入攝影者的眼睛，你聽到我們所聽到的，你看到我們所看到的。你說不要煽情，不要煽情。你說成了成了成了。

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險阻懸起你的心，困難懸起你的心，誤解和各種毀謗都把你懸起來，被風吹雨打，被可恥的口水淹沒。彼時此刻，你懸著的心走到平坦之路，所以你的眼淚就懸到眼眶之上，幾乎──要放聲大哭！

鏡頭裡只有你，卻知道，你的前後左右都有人。那麼多人想要愛與被愛的權利；那麼多人，想要履行一份既普通又平常的心願。必須是各種的顏色融合了，才有美麗清明的天光；必須是今日的淚光閃爍了，才映射出虹的天然如此，而正是如此。

緊握的右手懸在口鼻間，你已經自由了，自由的身軀大口呼吸著世人同有的一份自由，可是……可是，不要煽情，不要煽情。你收住的淚水又湧起，又節制又快要……克服不住地全盤托出。

你，在那日午後的光中，見到了光了嗎？光把你帶進我的相框中，而後看見了你，總想問一句：抱抱你，好嗎？●

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