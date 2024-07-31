【家庭plus．生活停看聽】社群媒體 真情難辨

圖／達志影像

文／佘炎輝

臉書傳來幾則交友邀請，有些是泛泛之交，有些是久未聯絡早就淡忘的人。可能是一時心血來潮，翻開記憶的摺痕，不經意去搜尋到，抱著姑且一試的心情按下交友邀請的吧？

好友Monica的社群媒體除了臉書、Instagram、X（前稱推特），三不五時還會拍片、剪輯再傳到抖音、小紅書，裡面充滿對自己與生活的描述。即使按讚數和追蹤數寥寥無幾，還是樂此不疲。我笑她吃飽太閒，花那麼多時間搞有的沒的所圖為何？「你不瞭啦，把創作、觀點、經驗、去哪吃喝玩樂和好友分享、交流意見，那叫成就感。」「妳那也叫創作喔，」我故意扯她後腿，「沒聽過『因為自卑才想炫耀』嗎？我看妳是得了社群恐懼症了。」

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一個人受歡迎的程度也許可從按讚及留言數看出端倪。與其腸枯思竭去想留言的詞語或生動有趣的貼圖，直接用臉書提供的心情圖示在臉友的貼文、直播或即時動態表達關注，也算是對友人的人氣助攻給了一臂之力吧？

但我覺得只是順手按個讚，或只會寫好美、好帥、好棒棒虛應故事，並無法拉近彼此心的距離。為了不流於俗套，於是對女性就回：秀外慧中、氣質優雅、燦如春華、皎如秋月。對男性就寫：玉樹臨風、器宇軒昂，君子謙謙、風度翩翩。哪怕是抄自古人又略顯浮誇的溢美之詞，他（她）們好像都欣然受用。

至於美食就留言：看起來就令人垂涎欲滴，並不忘再加上「哇」的心情圖示；或是：有一種淡淡的哀愁──因為太消魂又吃不到，貼上「嗚」的圖示就有加分作用了。旅遊照嘛，就更好寫了：繁花似錦、美不勝收，人物景致相得益彰。只要不吝給予讚美，儘管溢於言表，幾乎都會正中對方下懷，為人際關係增添不少分數。

欲加之美，何患無辭啊！

杜甫寫了近二十首詩給李白，〈贈李白〉、〈憶李白〉、〈懷李白〉、〈夢李白〉（好像在對李白告白喔），李白卻只聊備一格回贈三首，套句現代用語就是「已讀不回」。其一是〈魯郡東石門送杜二甫〉，另一首是〈沙丘城下寄杜甫〉，還有一首〈戲贈杜甫〉。這「戲」字用得很有爭議，是譏笑、玩笑、諂笑？應該是戲而不謔吧，否則杜甫豈不是要大罵李白──你這個渣男！

有時討拍文一出，就期待手機叮叮咚咚浮現「某某甲在一則留言中提到了你」、「某某乙回應了你的貼文」、「某某丙對你的留言傳達了心情」，把自己搞得魂不守舍。

有些未及時回覆接受與否的交友邀請，久而久之被擱淺在名為「交友邀請名單」的岸邊，從幾週到幾年不等，是想在人際關係的網絡留下回憶，還是要緬懷和這些人曾經若有似無的幽微牽絆呢？我們可不要讓社群的無形桎梏綁架你我的人生，一窩蜂盲從網路的虛假世界，讓人愈來愈不快樂啊。

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