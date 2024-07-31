【家庭plus．一人一故事】偶然和必然

圖／陳佳蕙

文／呂政達

高中同學陳在玉井從事精密加工，在高中同學的群組內，平時沒發過言。這天，另一位當律師的同學傳來訊息，說陳同學的女兒用爸爸的帳號通知，爸爸已經辭世。

消息傳到群組，引起同學的震撼。我發了一篇文弔念他，回憶高中的點點滴滴。活到這個歲數，這樣的消息都讓人感歎。

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人在加拿大的家禎幾個月前才去玉井和同學相聚，隨即傳來出遊照片。感恩有這段相聚。另一位陳同學寫下：「來是偶然，去是必然。」在電台擔任台長的翰揚貼文：「雖知人生舞台最終要謝幕，還是感到傷感。」

平常絕少發言的陳同學這句：「來是偶然，去是必然。」繼續引發我的想像，現在高中同學群組裡多半貼的就是養生、健康這樣的文章，到了這個年齡，我們關心的確實也是這樣的話題，希望以後，這群一起揮霍過青春的同學，彼此多關照幾年。

只是，來真是偶然啊。以前讀關於父性的心理學著作，提到生下兒女就如把你的生命再複製一遍，那偶然種下的胚胎長成最親愛的兒女，從「偶然」又變成了「必然」。我常常跟兒子獨白：「嘿，如果你不是我們生下來的，你現在會是誰的孩子？」或者，我們必然想像過，我們為什麼變成現在這個樣子，為什麼還要重複多多少少人類經歷過的命運？

禪宗問：「父母生我前誰是我，父母生我後我是誰？」如果「我」不曾存在，「世界」也當然就不存在，所以說「諸法空相」。

嘿，我跟兒子說，我們就是在「偶然」和「必然」內的輪迴。兒子當作是必然的那些東西，其實也起自偶然。

一陣濃濃的傷感後，陳同學突然出現發言：一，我還活著，是我爸爸走了。二，我未婚。原來是網路上一場誤會。

翰揚立刻發言：「我收回我的傷感。」其他同學隨即祝賀陳同學「長命百歲」，似乎沾染著「重生」的喜悅。

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